Зарема о 4:1: «Больно смотреть на деградацию российского футбола на примере «Рубина». Еще больнее видеть такой «Спартак» без возможности играть в Европе»
Зарема Салихова поделилась мнением о крупной победе «Спартака» над «Рубином».
Московская команда обыграла казанскую со счетом 4:1 в 3-м туре Мир РПЛ.
«Сложно представить, что несколько лет назад «Рубин» побеждал «Барселону» на «Камп Ноу», «Атлетико», «Интер», «Челси», играл вничью с «Ливерпулем».
Очень больно смотреть на деградацию российского футбола на примере таких команд, как «Рубин». Еще больнее видеть такой «Спартак» без возможности играть в Европе», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
«Спартак» стал лидером Мир РПЛ после 3-го тура, опередив «Краснодар». Только у них по 9 очков
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Камон, это было 14 лет назад.
Например, Торпедо за такой же срок проделало путь «РПЛ - любительская лига - РПЛ - ПФЛ - лидеры ФНЛ»
Если Спартак всё время ставит высокие задачи, то он просто обязан, в одну калитку выносить таких соперников. Вот поэтому и больно потом падать, что сами себя возносят, а как начинаются проблемы, так сразу потусторонние силы становятся виноватыми.
Было бы у вас столько денег, публиковали бы вас.
Вернее - Ливерпуль в себе. Бгг.
3 стартовых матча с побед за 10 лет и подавай ей еврокубки)
Ничего не меняется