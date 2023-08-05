Зарема о 4:1: «Больно смотреть на деградацию российского футбола на примере «Рубина». Еще больнее видеть такой «Спартак» без возможности играть в Европе»

Зарема Салихова поделилась мнением о крупной победе «Спартака» над «Рубином».

Московская команда обыграла казанскую со счетом 4:1 в 3-м туре Мир РПЛ.

«Сложно представить, что несколько лет назад « » побеждал «Барселону» на «Камп Ноу», «Атлетико», «Интер», «Челси», играл вничью с «Ливерпулем».

Очень больно смотреть на деградацию российского футбола на примере таких команд, как «Рубин». Еще больнее видеть такой «Спартак» без возможности играть в Европе», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Спартак» стал лидером Мир РПЛ после 3-го тура, опередив «Краснодар». Только у них по 9 очков

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