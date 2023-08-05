Зарема о 4:1: «Больно смотреть на деградацию российского футбола на примере «Рубина». Еще больнее видеть такой «Спартак» без возможности играть в Европе»

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова поделилась мнением о крупной победе «Спартака» над «Рубином».

Московская команда обыграла казанскую со счетом 4:1 в 3-м туре Мир РПЛ. 

«Сложно представить, что несколько лет назад «Рубин» побеждал «Барселону» на «Камп Ноу», «Атлетико», «Интер», «Челси», играл вничью с «Ливерпулем».

Очень больно смотреть на деградацию российского футбола на примере таких команд, как «Рубин». Еще больнее видеть такой «Спартак» без возможности играть в Европе», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

«Спартак» стал лидером Мир РПЛ после 3-го тура, опередив «Краснодар». Только у них по 9 очков

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76 комментариев

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Ответ Отец Абду
Ну началось... Редакторы спортса с ней сотрудничают? ( имею ввиду не в постели):)
Они не по женщинам
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+120
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Больно открывать спортс, и видеть комментарии этой дамы
+116
-20
+96
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господи, они уже даже пятого тура не дожидаются) после трёх игр с командами из нижней половины таблицы (две из которых только поднялись в вышку) уже готовы ЛЧ разрывать)
+51
-6
+45
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Ну началось... Редакторы спортса с ней сотрудничают? ( имею ввиду не в постели):)
+31
-5
+26
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Как надоело это нытье. Чемп потихоньку наоборот выправляется. И интересен несмотря на события и изоляцию. А по поводу еврокубков смешно. И с более сильными составами лажали. Твоему муженьку что мешало раньше результаты в европе давать?
+21
-8
+13
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«Несколько лет назад Рубин побеждал Барселону на Камп ноу»

Камон, это было 14 лет назад.
Например, Торпедо за такой же срок проделало путь «РПЛ - любительская лига - РПЛ - ПФЛ - лидеры ФНЛ»
+16
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+12
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Боже, что она несёт. Три победы, две из них над дебютантами лиги и ещё одна, дома над середняком.
Если Спартак всё время ставит высокие задачи, то он просто обязан, в одну калитку выносить таких соперников. Вот поэтому и больно потом падать, что сами себя возносят, а как начинаются проблемы, так сразу потусторонние силы становятся виноватыми.
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Ответ Василий Монксов
Комментарий скрыт
ну ты и васёк)
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Ответ Вадим Мордвинов
Больно открывать спортс, и видеть комментарии этой дамы
А что не так она сказала?. Или мейнстрим?
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Ответ Toha1090
Хочет и говорит. Может нужно идти в том направлении, когда любой может высказаться? А читать или нет уже дело каждого.
хочет и говорит, так же, как и кто хочет, тот так ее и оценивает, надменная эскортница лезет не в свое дело и постоянно несет ахинею, за что и получает соответствующие комментарии.
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Ответ Toha1090
А что не так она сказала?. Или мейнстрим?
ну смотри Рубин только вышел в Премьер лигу. Он проиграл лидеру чемпионата, причём тут деградация. Да когда то он умело ставил автобус и открывал ничейки у Барселоны. Но у каждой команды бывают подъёмы и падения. Не думаю что на примере этой команды нужно делать выводы о футболе в России вцелом . О его деградация. И заявлять что обидно что такого Спартака нит в Европе по первым матчам с атутсайдерам то же глупо. в общем как обычно эмоциональная туфта
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Ответ Вадим Мордвинов
Больно открывать спортс, и видеть комментарии этой дамы
Так она платит за то, чтобы ее здесь публиковали.
Было бы у вас столько денег, публиковали бы вас.
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Ответ Рав. Зильберман
Зарема дала спартаку базу
Не Спартаку, а Федуну и не базу, а кое что другое.
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Да, где то второй год подряд чувствуют себя спокойно Реал, МанСити, Бавария и другие потенциальные жертвы!))
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Ответ bellyashe
господи, они уже даже пятого тура не дожидаются) после трёх игр с командами из нижней половины таблицы (две из которых только поднялись в вышку) уже готовы ЛЧ разрывать)
В пятом туре играют с Зенитом, надо до игры корону померять.
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Опять хочет в Ливерпуль.

Вернее - Ливерпуль в себе. Бгг.
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Футбольные анализы Заремы похожи на анализы некоторых военных аналитиков.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Кто такая Зарема вообще? Почему её так много на сайте, что в новостях, что в комментах?
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Опять домохозяйкин словесный сквирт🤦
3 стартовых матча с побед за 10 лет и подавай ей еврокубки)
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Обыграли выходцев из пердива Балтику и Рубин и заговорили о Европе
Ничего не меняется
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Ответ Джиза
Зачем она это говорит, в этом вопрос. Она никто и не имеет отношения к клубу.
Хочет и говорит. Может нужно идти в том направлении, когда любой может высказаться? А читать или нет уже дело каждого.
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Какой такой, дама? Чем он необычаен?
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Новая должность: "Супруга бывшего владельца", следующий уровень:"Бывшая супруга, бывшего владельца"
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Несколько лет назад это больше десяти?😂
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Больно, мне больно. Не унять эту злую боль... ©
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