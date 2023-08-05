У Промеса 4 (2+2) очка в 3 первых матчах сезона РПЛ
Квинси Промес набрал 4 очка по системе «гол+пас» в трех матчах Мир РПЛ.
Сегодня полузащитник «Спартака» отметился забитым голом в ворота «Рубина» (4:1, второй тайм).
Теперь на счету нидерландца 4 результативных действия в трех матчах текущего сезона РПЛ. В игре против «Оренбурга» он отдал голевой пас, а в матче против «Балтики» забил гол и сделал ассист.
Подробную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Спартак».
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