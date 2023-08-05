У Промеса 4 (2+2) очка в 3 первых матчах сезона РПЛ

Квинси Промес набрал 4 очка по системе «гол+пас» в трех матчах Мир РПЛ.

Сегодня полузащитник « » отметился забитым голом в ворота « » (4:1, второй тайм).

Теперь на счету нидерландца 4 результативных действия в трех матчах текущего сезона . В игре против «Оренбурга» он отдал голевой пас, а в матче против «Балтики» забил гол и сделал ассист.

Подробную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Спартак».

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