Ребров о допинговой дисквалификации Бальде: «Было невозможно это отследить. Возможно, его наказали по всей строгости еще и из-за приезда в Россию»

Теги Спартак Артем Ребров Кальяри премьер-лига Россия дисквалификации допинг Sports.ru Кейта Бальде Футбол

Артем Ребров объяснил, почему «Спартак» не был в курсе проблем Бальде с допинг-контролем.

В сентябре 2022 года Кейта Бальде дисквалифицировали до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля во время игры за «Кальяри». При этом запрещенных веществ в его организме обнаружено не было.

«Почему не узнали про дисквалификацию Бальде за неявку на допинг-тест? Дело в том, что такая информация нигде не отсвечивается. Есть даже специальная программа, которая отслеживает судебные разбирательства и прочее, но здесь такого не нашлось, Бальде был чист по всем параметрам.

Ну какая программа расскажет, что тренер «Кальяри» запер игроков в раздевалке, из-за этого Бальде вовремя не явился на допинг-тест, а допинг-офицер записал это как нарушение? Наверное, если бы такое случилось в России, мы бы знали, но за каждым чемпионатом так следить невозможно.

Агент нам тоже ничего не сказал, потому что его в «Кальяри» заверили, что будет просто штраф, ничего больше. Я его понимаю: история реально дурацкая, как за такое дисквалифицировать?

Был единственный способ узнать: сделать запрос в «Кальяри».. Но тогда все бы узнали, что мы собираемся его подписать, могли привлечь внимание других клубов и упустить.

Когда все стало известно, я первым делом пришел к юристу и спросил: «Где мы накосячили?» Юрист ответил, что отследить это было невозможно. Возможно, Бальде решили наказать по всей строгости еще и из-за того, что он поехал в Россию. Это, конечно, только гипотеза, но не исключал бы ее», – написал технический координатор «Спартака» в блоге на Sports.ru.

Классные детали от Реброва: как продали Кофрие, из-за чего провалился Мевля и почему не узнали о дисквалификации Бальде

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9 комментариев

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HI MARS
Эх,Промеса наверно тоже осудили из-за приезда в Россию
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T622222
Ребров так понимаю в нижнюю палату метит!?
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Ковид 07.10.52
Кругом враги...что снаружи, что внутри...
+3
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Оператор Дзюбы
Ответ HI MARS
Эх,Промеса наверно тоже осудили из-за приезда в Россию
подкинули ножик и тонну чего-то запрещённого
+1
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Tigo_Volchara93
Ай Яй Яй ну и 🐏
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Злобный Конь
Ответ seMen_SM
https://www.sports.ru/football/1114775780-u-mevli-v-slovenii-byli-problemy-iz-za-igry-za-spartak-chut-li-ne-dete.html вот про Мевлю еще в январе.
Ваня Дркушич ,СЛОВЕНСКИЙ игрок "Сочи" , гонениям на родине не подвергался . Что так ?
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