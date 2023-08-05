«Лукойл-Хорватия» стал спонсором хорватского «Хайдука»

Теги Спартак высшая лига Хорватия Хайдук бизнес Лукойл Футбол

Компания «Лукойл-Хорватия» стала спонсором хорватского «Хайдука».

«Лукойл-Хорватия» – дочерняя компания Litasco, структуры «Лукойла» для международной торговли.

«Мы увидели искреннее желание сделать что-то вместе. Учитывая, что я сам из предпринимательской среды, могу понять, что это бизнес, но в «Хайдуке» всегда есть еще одна составляющая – эмоции.

Неслучайно одна из крупнейших мировых нефтяных компаний выбрала «Хайдук». Считаю, что это только начало.

Мы подписываем контракт в сложных условиях для «Хайдука» и «Лукойла», для Европы и мира. Но именно по этой причине это важно, потому что то, что подписано в трудные времена, остается постоянным», – подчеркнул председатель правления клуба Лукша Якобушич.

Отмечается, что на рынке Хорватии розничная сеть «Лукойла» из 46 АЗС занимает 3-е место.

В России «Лукойл» владеет «Спартаком».

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13 комментариев

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Получается, другие клубы не смогут у Хайдука игроков покупать?)
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Ответ DancePunk
Опять лукойл гос деньги за рубеж вкладывает
сейчас бы запитеру про госденьги говорить ))
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Лукойл по стопам Газпрома пошёл.
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Ой щас там вой начнётся. )
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Ответ CriminalJoint62
Аморальное поведение
От хорватов. Срочно наложить санкции!
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Загребские бабушки в гневе
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Ответ Покерный Футбол
То есть, если продать что то добытое на территории РФ в другой стране, то значит это деньги заработанные за счёт другой страны….Мил человек,признавайтесь,вы из госдумы?
а ты уверен что бензин в Хорватии делается из российской нефти ? Тут конкретно про сеть заправок , к примеру бензин для заправок Лукойл , в моей Витебской области РБ , берет с новополоцкого НПЗ , а в морской Хорватии вполне может быть арабская
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