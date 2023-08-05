«Лукойл-Хорватия» стал спонсором хорватского «Хайдука»
Компания «Лукойл-Хорватия» стала спонсором хорватского «Хайдука».
«Лукойл-Хорватия» – дочерняя компания Litasco, структуры «Лукойла» для международной торговли.
«Мы увидели искреннее желание сделать что-то вместе. Учитывая, что я сам из предпринимательской среды, могу понять, что это бизнес, но в «Хайдуке» всегда есть еще одна составляющая – эмоции.
Неслучайно одна из крупнейших мировых нефтяных компаний выбрала «Хайдук». Считаю, что это только начало.
Мы подписываем контракт в сложных условиях для «Хайдука» и «Лукойла», для Европы и мира. Но именно по этой причине это важно, потому что то, что подписано в трудные времена, остается постоянным», – подчеркнул председатель правления клуба Лукша Якобушич.
Отмечается, что на рынке Хорватии розничная сеть «Лукойла» из 46 АЗС занимает 3-е место.
В России «Лукойл» владеет «Спартаком».
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