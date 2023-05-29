Финалист ЧМ-2018 Субашич завершил карьеру в 38 лет

Матч «Хайдука» против «Шибеника» стал последним в карьере Даниела Субашича.

Вратарь отыграл 24 минуты и, поцеловав штанги, под овации покинул поле. Такое время для замены было выбрано с целью почтить память Хрвое Чустича, его друга, получившего черепно-мозговую травму в матче чемпионата Хорватии 29 марта 2008 года и умершего 3 апреля.

в течение карьеры выступал за « », « » и « ». В составе сборной Хорватии с 2009 по 2018 год он провел 44 матча, заняв второе место на ЧМ-2018.

Со статистикой выступлений 38-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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