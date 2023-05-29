Финалист ЧМ-2018 Субашич завершил карьеру в 38 лет

Теги Монако лига 1 Франция Сборная Хорватии по футболу высшая лига Хорватия Хайдук Шибеник Задар Даниел Субашич Футбол

Матч «Хайдука» против «Шибеника» стал последним в карьере Даниела Субашича.

Вратарь отыграл 24 минуты и, поцеловав штанги, под овации покинул поле. Такое время для замены было выбрано с целью почтить память Хрвое Чустича, его друга, получившего черепно-мозговую травму в матче чемпионата Хорватии 29 марта 2008 года и умершего 3 апреля.

Субашич в течение карьеры выступал за «Задар», «Монако» и «Хайдук». В составе сборной Хорватии с 2009 по 2018 год он провел 44 матча, заняв второе место на ЧМ-2018.

Со статистикой выступлений 38-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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14 комментариев

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Сергей Семенченко
Лучший вратарь за которым я долго следил, у него не вероятная карьера. Даже если он помог России выбыть из Чм 2018 все равно он лучший
+8
-2
+6
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Roman Araslanov
Ответ VERBLYUD
Субашич: серебро ЧМ Роналду: 0 финалов, 0 медалей, 0 мвп наград, 0+0 в плей офф за 40 лет
Мощно приплёл. Похоже нашёлся кто-то кто может посоревноваться в тупизне с ригоберкой
+10
-5
+5
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окечуква
Для меня лично навсегда останется кипером того самого Монако.
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bibendum
После ЧМ получил травмы и не смог восстановиться. А так, мог ещё поиграть.
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Ignazio DE Alter
и это в 38 лет
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Den Tara
Губошлеп, который напугал смолова
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Black Phoenix
Ответ Сергей Семенченко
Лучший вратарь за которым я долго следил, у него не вероятная карьера. Даже если он помог России выбыть из Чм 2018 все равно он лучший
Смолов и его паничка выбила Россию из ЧМ, а не Субашич, не надо мне здесь.
+4
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Den Tara
Ответ Black Phoenix
Смолов и его паничка выбила Россию из ЧМ, а не Субашич, не надо мне здесь.
Бразилец сбежавший и его удар мимо выбил Россию из ЧМ. И не надо дёргать на "ОН жИ СРОВНЯЛ!!" Запоминается последнее.
После удара смолова ещё шансы были, сравняли потом.
+1
-1
0
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Black Phoenix
Ответ Den Tara
Бразилец сбежавший и его удар мимо выбил Россию из ЧМ. И не надо дёргать на "ОН жИ СРОВНЯЛ!!" Запоминается последнее. После удара смолова ещё шансы были, сравняли потом.
Если бы Смолов не запорол пеналь - шансов было бы больше, а так Федя захотел пропиариться на пижонстве, да переволновался, и подвёл команду сильно.
0
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Direct free kick
Ответ Black Phoenix
Если бы Смолов не запорол пеналь - шансов было бы больше, а так Федя захотел пропиариться на пижонстве, да переволновался, и подвёл команду сильно.
Он был травмирован (вратарь). Ударь в угол и с дёрнутым бедром Субашич был бы бессилен. Понты зло
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Black Phoenix
Ответ Direct free kick
Он был травмирован (вратарь). Ударь в угол и с дёрнутым бедром Субашич был бы бессилен. Понты зло
Вот и я о том же.
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