Финалист ЧМ-2018 Субашич завершил карьеру в 38 лет
Матч «Хайдука» против «Шибеника» стал последним в карьере Даниела Субашича.
Вратарь отыграл 24 минуты и, поцеловав штанги, под овации покинул поле. Такое время для замены было выбрано с целью почтить память Хрвое Чустича, его друга, получившего черепно-мозговую травму в матче чемпионата Хорватии 29 марта 2008 года и умершего 3 апреля.
Субашич в течение карьеры выступал за «Задар», «Монако» и «Хайдук». В составе сборной Хорватии с 2009 по 2018 год он провел 44 матча, заняв второе место на ЧМ-2018.
Со статистикой выступлений 38-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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