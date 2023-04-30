Загребское «Динамо» стало чемпионом Хорватии в 6-й раз подряд и в 17-й за последние 18 сезонов

Теги высшая лига Хорватия Динамо Загреб Хайдук Игор Бишчан Футбол

«Динамо» Загреб сохранило титул чемпиона Хорватии по итогам сезона-2022/23.

Команда Игора Бишчана сегодня сыграла вничью с «Хайдуком» (0:0) в 32-м туре. Между этими клубами, занимающими первое и второе места соответственно, 12 очков за 4 тура до конца сезона.

«Динамо» выиграло чемпионат в 6-й раз подряд и в 17-й за последние 18 сезонов. Всего у клуба 24 победы в хорватской лиге – больше всех.

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5 комментариев

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Уся Ваткин
Загребают бессменно
+6
0
+6
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Барсик Юрана
Ждем Кринжа, возродит конкуренцию в чемп 👍🏿
+1
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Кирилл Голивец
Помню Бишчана по Ливерпулю
0
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Alex Alex
А вы говорите Бавария …
0
0
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Alex Alex
Ответ Кирилл Голивец
Помню Бишчана по Ливерпулю
Победную лч ещё в основе отбегал всю кроме финала
0
0
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