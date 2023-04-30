Загребское «Динамо» стало чемпионом Хорватии в 6-й раз подряд и в 17-й за последние 18 сезонов

«Динамо» Загреб сохранило титул чемпиона Хорватии по итогам сезона-2022/23.

Команда Игора Бишчана сегодня сыграла вничью с « » (0:0) в 32-м туре. Между этими клубами, занимающими первое и второе места соответственно, 12 очков за 4 тура до конца сезона.

« » выиграло чемпионат в 6-й раз подряд и в 17-й за последние 18 сезонов. Всего у клуба 24 победы в хорватской лиге – больше всех.

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