АЗ выиграл Юношескую лигу УЕФА, победив «Хайдук» в финале – 5:0. Нидерландцы разгромили «Барсу» и «Реал» в плей-офф
АЗ стал победителем Юношеской лиги УЕФА.
Нидерландская команда выиграла турнир, в финале одержав крупную победу над хорватским «Хайдуком» (5:0).
В 1/16 финала АЗ обыграл «Айнтрахт» (5:0), в 1/8 разгромил «Барселону» (3:0), а в 1/4 – «Реал» (4:0). В полуфинале нидерландцы победили «Спортинг» (2:2, 4:3 по пенальти).
АЗ стал победителем Юношеской лиги УЕФА впервые в истории.
- Дата проведения
- 24 апреля, 19.00, «Стад де Женев»
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АЗ U-19 –
Овусу-Одуро, Гус, Масторас (ван Акен, 84), Схаутен, Beukers, де Йонг, Квакман, Smit (Kalisvaart, 88), Аддай (Керссенс, 84), Поку (Gerold, 85), Дал (Мердинк, 46).
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Хайдук U-19 –
Buljan, Джолонга (Nazor, 63), Юрич-Петрашило, Vušković, Kavelj, Хргович, Цапан (Arković, 68), Пукштас, Brajković (Reic, 78), Антунович (Skoko, 63), Врцич (Duić, 78).
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