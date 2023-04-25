АЗ выиграл Юношескую лигу УЕФА, победив «Хайдук» в финале – 5:0. Нидерландцы разгромили «Барсу» и «Реал» в плей-офф

АЗ стал победителем Юношеской лиги УЕФА.

Нидерландская команда выиграла турнир, в финале одержав крупную победу над хорватским « » (5:0).

В 1/16 финала АЗ обыграл « » (5:0), в 1/8 разгромил «Барселону» (3:0), а в 1/4 – « » (4:0). В полуфинале нидерландцы победили « » (2:2, 4:3 по пенальти).

АЗ стал победителем впервые в истории.

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