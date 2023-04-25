АЗ выиграл Юношескую лигу УЕФА, победив «Хайдук» в финале – 5:0. Нидерландцы разгромили «Барсу» и «Реал» в плей-офф

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АЗ стал победителем Юношеской лиги УЕФА.

Нидерландская команда выиграла турнир, в финале одержав крупную победу над хорватским «Хайдуком» (5:0).

В 1/16 финала АЗ обыграл «Айнтрахт» (5:0), в 1/8 разгромил «Барселону» (3:0), а в 1/4 – «Реал» (4:0). В полуфинале нидерландцы победили «Спортинг» (2:2, 4:3 по пенальти). 

АЗ стал победителем Юношеской лиги УЕФА впервые в истории.

АЗ U-19 Нидерланды – Хайдук U-19 Хорватия 5:0 (1:0, 4:0)
Дата проведения
24 апреля, 19.00, «Стад де Женев»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 45, пенальти Аддай, 2:0 – 70 Поку, 3:0 – 76 Поку, 4:0 – 79 Мердинк, 5:0 – 87 Мердинк.
АЗ U-19Овусу-Одуро, Гус, Масторас (ван Акен, 84), Схаутен, Beukers, де Йонг, Квакман, Smit (Kalisvaart, 88), Аддай (Керссенс, 84), Поку (Gerold, 85), Дал (Мердинк, 46).
Хайдук U-19 – Buljan, Джолонга (Nazor, 63), Юрич-Петрашило, Vušković, Kavelj, Хргович, Цапан (Arković, 68), Пукштас, Brajković (Reic, 78), Антунович (Skoko, 63), Врцич (Duić, 78).
Предупреждения:
Хргович (40), Vušković (44), Kavelj (50), Джолонга (59), Nazor (86).

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5 комментариев

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Виталий
Мои поздравления , заслужили . Там ещё главная команда в полуфинале Лиги Конференций. В общем сегодня праздник в Алкмаре )
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Серж Папанов
Пора покупать игроков из АЗ ФК
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Ярик01
Символичный финал, две хорошие школы.
Такие смешные стоимости ребят в финале на ТМ, от 50к до 1,3 млн. евро
+1
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Кирилл Голивец
Ответ Виталий
Мои поздравления , заслужили . Там ещё главная команда в полуфинале Лиги Конференций. В общем сегодня праздник в Алкмаре )
А автор дубля Мердинк - сын одного из лидеров АЗ, который в полуфинал КУЕФА-2005 доходил и проиграл Спортингу на 120-й минуте)
+1
0
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Peter Parker
Квакман с партнёрами одолел хорватскую банду Юрича-Петрашило
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