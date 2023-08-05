Промес о старте «Спартака»: «Не хочу сравнивать с чемпионским сезоном, но начало хорошее»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Футбол

Квинси Промес оценил старт «Спартака» в текущем сезоне.

«Конечно, стартовать с нескольких побед подряд — это всегда здорово. Не хочу сравнивать с чемпионским сезоном, но начало хорошее, это точно.

Само собой, мы всегда должны стремиться играть на ноль. Но в последних матчах соперники забивали нам на последних минутах. Мы над этим работаем и рассчитываем в будущем чаще заканчивать матчи без пропущенных мячей», — сказал хавбек «Спартака».

Сегодня в 3-м туре Мир РПЛ красно-белые сыграют в гостях с «Рубином».

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21 комментарий

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Да вы надоели уже со своим чемпионством! Господи прошло 2 тура , а не 22
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Ответ raiska123
Да вы надоели уже со своим чемпионством! Господи прошло 2 тура , а не 22
а разве не за это мы "любим" наш спартак ))
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Ну и правильно.
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Может лучше между собой договориться, закрыть рот игр так на 10-12. А потом что-то рассказывать про игру, чемпионство, тьфу-тьфу борьбу за выживание. Так и после каждого тайма можно про золотые медали рассуждать.
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Сегодня 2:0 от Рубина получат, и надеюсь эти разговоры о чемпионстве затихнут...
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2 тура прошло а все уже распинаются про чемпионство Спартака
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Летнее чемпионство Спартака. Народный праздник, обычно проходит в конце лета
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Судя по тому как спартачи комментируют, типа помолчи, не сглазь и тд, они реально тоже поверили)) во бедолаги)
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Вернулись чтобы править...это после того как обыграли аж самих грандов, Оренбург и Балтику? Причём забив на 1 мяч больше...
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Ответ therealgreenman
Ну два тура всего лишь прошло, выиграли да, молодцы, но продолжайте молча работать и добивайтесь результатов, что сразу после двух туров распеваться, там уже после двух туров многие эксперты Спартак в чемпионы записывают, а мы знаем что уже может начаться после 5 тура, для чего это распыление?
Распеваться надо сразу. Кто знает, будет ли возможность потом. Чего теряться-то?
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Ответ raiska123
Да вы надоели уже со своим чемпионством! Господи прошло 2 тура , а не 22
Мы не знаем какой вопрос задали. Может быть там журналист сравнил с чемпионским сезоном, а он просто ответил. Нам тут накидывают новостей для срача, и все ведутся
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Ответ raiska123
Да вы надоели уже со своим чемпионством! Господи прошло 2 тура , а не 22
Надоели вы.. с утра пораньше сидите на ветке и ждёте мясные новости)) идите в музей сходите.. у вас их много.. а то сводили своих в один.. и неделю охаете..))
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Ответ Пикачу82
Сегодня будет очень сложный матч в Казани, можно сказать первая серьезная проверка, если увезете 3 очка то это уже будет о чем говорить, если нет то разговоры о чемпионстве можно будет отложить
и для Рубина важный матч, при победе вызовут искренний интерес к себе болельщиков ( своих болельщиков).
при поражении на Рубин махнут рукой, типа, снова будем болтаться во второй половине турнирной таблицы.
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Ответ User 0234
2 тура прошло а все уже распинаются про чемпионство Спартака
Это называется - паранойя.
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