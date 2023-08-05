Промес о старте «Спартака»: «Не хочу сравнивать с чемпионским сезоном, но начало хорошее»

Квинси Промес оценил старт «Спартака» в текущем сезоне.

«Конечно, стартовать с нескольких побед подряд — это всегда здорово. Не хочу сравнивать с чемпионским сезоном, но начало хорошее, это точно.

Само собой, мы всегда должны стремиться играть на ноль. Но в последних матчах соперники забивали нам на последних минутах. Мы над этим работаем и рассчитываем в будущем чаще заканчивать матчи без пропущенных мячей», — сказал хавбек « ».

Сегодня в 3-м туре Мир красно-белые сыграют в гостях с «Рубином».

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER