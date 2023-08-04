Агент Мартинеса: «Лаутаро – в топ-3 лучших форвардов мира. «Интер» – команда номер 2 в Европе, он счастлив здесь»
Агент Лаутаро Мартинеса считает, что его клиент входит в топ-3 лучших форвардов мира.
«На рынке есть большие команды, которые выкладывают большие деньги за игроков. Лаутаро входит в тройку лучших форвардов мира. Но Лаутаро счастлив в «Интере». Здесь спокойно.
«Интер» – моя любимая команда. Мы хотим, чтобы Лаутаро был счастлив здесь и чтобы стал еще счастливее в будущем. Важны не только деньги. Лаутаро хочет помочь «Интеру» выиграть все: чемпионат и кубки.
Остается ли он на 100%? Ему нравится в «Интере» сейчас, а «Интеру» нравится, что Лаутаро у них в составе. Мы работаем над тем, чтобы все остались довольными.
Предложения из Саудовской Аравии? Я всегда со всеми общаюсь, а форвард из тройки лучших всегда интересует лучших спортивных директоров мира. Я всегда со всеми общаюсь, но Лаутаро – капитан «Интера», и это очень важно для нас.
«Реал»? Это одна из самых важных команд в мире, в которой хотел бы играть любой футболист. Но повторю одну важную вещь: Лаутаро играет за «Интер», команду, которая играла в финале Лиги чемпионов.
Сегодня есть две сильнейшие команды: «Манчестер Сити» и «Интер». Лаутаро играет в команде номер 2 в Европе», – сказал Алехандро Каманьо.
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Лаутаро современный форвард, способный играть по-разному, но есть в нем что-то породистое.. Из 2000-х.. Похожее на Креспо, Форлана, раннего Руни и местами Дель Пьеро одновременно..