Агент Мартинеса: «Лаутаро – в топ-3 лучших форвардов мира. «Интер» – команда номер 2 в Европе, он счастлив здесь»

Агент Лаутаро Мартинеса считает, что его клиент входит в топ-3 лучших форвардов мира.

«На рынке есть большие команды, которые выкладывают большие деньги за игроков. Лаутаро входит в тройку лучших форвардов мира. Но Лаутаро счастлив в « ». Здесь спокойно.

«Интер» – моя любимая команда. Мы хотим, чтобы Лаутаро был счастлив здесь и чтобы стал еще счастливее в будущем. Важны не только деньги. Лаутаро хочет помочь «Интеру» выиграть все: чемпионат и кубки.

Остается ли он на 100%? Ему нравится в «Интере» сейчас, а «Интеру» нравится, что Лаутаро у них в составе. Мы работаем над тем, чтобы все остались довольными.

Предложения из Саудовской Аравии? Я всегда со всеми общаюсь, а форвард из тройки лучших всегда интересует лучших спортивных директоров мира. Я всегда со всеми общаюсь, но Лаутаро – капитан «Интера», и это очень важно для нас.

«Реал»? Это одна из самых важных команд в мире, в которой хотел бы играть любой футболист. Но повторю одну важную вещь: Лаутаро играет за «Интер», команду, которая играла в финале Лиги чемпионов.

Сегодня есть две сильнейшие команды: «Манчестер Сити» и «Интер». Лаутаро играет в команде номер 2 в Европе», – сказал Алехандро Каманьо.

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