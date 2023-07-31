Агент Мартинеса: «Лаутаро заслуживает признания как один из лучших в мире. Он чемпион мира, выиграл титул с «Интером»

Агент Лаутаро Мартинеса уверен в продлении контракта с «Интером».

Текущее соглашение аргентинского форварда с «Интером» действует до лета 2026 года. Этим летом отклонил предложение из Саудовской Аравии на 240 миллионов евро за 4 года.

– Лаутаро многого достиг в « » – выиграл чемпионский титул, стал чемпионом мира. Он сделал великие дела с клубом и национальной сборной, это не может остаться незамеченным в Европе и во всем мире.

Предложения были, но Лаутаро не хотел даже слушать – он не из тех, кто давит на клуб, используя другие предложения. Лаутаро счастлив в «Интере», он скоро станет отцом во второй раз, и оба его ребенка родятся в Милане. «Интер» дал ему большое признание, сделав его капитаном. И он очень этому рад.

«Интер» продолжает развивать свой проект, и, безусловно, Лаутаро заслуживает ключевую роль.

– Можно говорить о возможном продлении?

– Отношения с «Интером» отличные, мы должны работать вместе, чтобы дать Лаутаро признание, которого он заслуживает как один из лучших в мире. На данный момент мне не звонили из клуба, но я думаю, что это произойдет, потому что мы все хотим получить максимум от такого топа, как Лаутаро. Нам обязательно позвонят, – сказал Алехандро Камано.