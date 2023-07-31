Агент Мартинеса: «Лаутаро заслуживает признания как один из лучших в мире. Он чемпион мира, выиграл титул с «Интером»

Теги Интер серия А Италия Сборная Аргентины по футболу Алехандро Каманьо агенты Лаутаро Мартинес Футбол

Агент Лаутаро Мартинеса уверен в продлении контракта с «Интером».

Текущее соглашение аргентинского форварда с «Интером» действует до лета 2026 года. Этим летом Мартинес отклонил предложение из Саудовской Аравии на 240 миллионов евро за 4 года.

– Лаутаро многого достиг в «Интере» – выиграл чемпионский титул, стал чемпионом мира. Он сделал великие дела с клубом и национальной сборной, это не может остаться незамеченным в Европе и во всем мире.

Предложения были, но Лаутаро не хотел даже слушать – он не из тех, кто давит на клуб, используя другие предложения. Лаутаро счастлив в «Интере», он скоро станет отцом во второй раз, и оба его ребенка родятся в Милане. «Интер» дал ему большое признание, сделав его капитаном. И он очень этому рад.

«Интер» продолжает развивать свой проект, и, безусловно, Лаутаро заслуживает ключевую роль.

– Можно говорить о возможном продлении?

– Отношения с «Интером» отличные, мы должны работать вместе, чтобы дать Лаутаро признание, которого он заслуживает как один из лучших в мире. На данный момент мне не звонили из клуба, но я думаю, что это произойдет, потому что мы все хотим получить максимум от такого топа, как Лаутаро. Нам обязательно позвонят, – сказал Алехандро Камано.

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11 комментариев

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0:4 на спотифай камп ноу
Там щяс все кто даже на скамейке сидел будут считать себя лучшими в мире? Хотя судя по коментам местных юзеров ЧМ выиграл один Месси в соло.
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Edwin_Hubble
Ответ Roman
Бледная тень Диего Милито
Милито в сборной: 25 игр 4 забитых
Мартинес в сборной: 46 игр 21 забитый мяч, чемпион мира и Копа Америка.

Милито в Интере: 128 игр 68 голов
Мартинес в Интере: 173 игр 79 голов.

Я понимаю, мне тоже больше нравился Милито, но Мартинес точно не бледная тень Диего.
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Отец Абду
Чемпион мира по упущенным моментам:)
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Отец Абду
Чемпион мира по упущенным моментам:)
Это точно, на ЧМ запорол все, что можно было.
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Большой Сэми
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Там щяс все кто даже на скамейке сидел будут считать себя лучшими в мире? Хотя судя по коментам местных юзеров ЧМ выиграл один Месси в соло.
жалкий высер на байты плюсиков. никто адекватный так не считает. роль того же Мартинеса вратаря не меньше, а то и равноценна.
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Roman
Бледная тень Диего Милито
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Партизанен
В Саудитам впихать хочет?
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Е.Р.
Лапушара даже в Италии далеко не самый лучший. куда ему до звёзд футбола.
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Алексей Гусев
Ответ Natsunoss
Достаточно, что он лучше Игуаина.
ахахах, а Отаменди лучше Хавьера Дзанетти)
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Большой Сэми
жалкий высер на байты плюсиков. никто адекватный так не считает. роль того же Мартинеса вратаря не меньше, а то и равноценна.
Месси выиграл ЧМ, Я Сам видел таких миллион комментариев тут, будто футбол это как теннис индувидиаоьная игра
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