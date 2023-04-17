Трансфер Дэвида оценивается в 65 млн евро, форвард «Лилля» интересен «Милану»

по окончании сезона может покинуть « ».

Французский клуб продаст 23-летнего форварда сборной Канады не менее чем за 65 млн евро, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщалось об интересе к Дэвиду со стороны « ».

С 20 голами нападающий делит лидерство в гонке бомбардиров Лиги 1 вместе с Килианом Мбаппе («ПСЖ»).

Подробнее статистика Дэвида – здесь.