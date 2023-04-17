Трансфер Дэвида оценивается в 65 млн евро, форвард «Лилля» интересен «Милану»

Теги Лилль Милан лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Джонатан Дэвид Футбол

Джонатан Дэвид по окончании сезона может покинуть «Лилль».

Французский клуб продаст 23-летнего форварда сборной Канады не менее чем за 65 млн евро, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщалось об интересе к Дэвиду со стороны «Милана».

С 20 голами нападающий делит лидерство в гонке бомбардиров Лиги 1 вместе с Килианом Мбаппе («ПСЖ»).

Подробнее статистика Дэвида – здесь.

44 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marduhai
Если в Милане понимают, что с Леао придется расстаться, то поиск новых кандидатур во Франции - обычная практика...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Солноки
Милан с Мальдини на спортдире и 65 млн евро за игрока выглядит в принципе нереалистично.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ванильный Мишка
Ответ Heisenberg
Ещё бы кто-то поверил, что Милан заплатит такие деньги, когда они даже не могут повысить своим ключевым игрокам зарплату.
Милан прилично заработает за ЛЧ. А если пройдёт Наполи, то еще больше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ванильный Мишка
Ответ Heisenberg
Ещё бы кто-то поверил, что Милан заплатит такие деньги, когда они даже не могут повысить своим ключевым игрокам зарплату.
Милан прилично заработает за ЛЧ. А если пройдёт Наполи, то еще больше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
whereissuso
Ответ che kaif
Осмиехена взяли за 80 продадут за 100+ а вот отдаст ли Лилль за 65 канадца большой вопрос
Да, да, да, молодцы, вспомните еще кого-нибудь, кроме Осимхена, который в этой дыре 1 сезон провел.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Darren&K
Ответ Mikel Dominator Arteta
Какие же бoмжи клубы из Италии, раз у людей такая реакция на подобную новость
Ох богатей доминатор блин. Только и ждешь да как свой хейт применить дебил?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr@k
смешно, для Милана надо запятую ставить типа 6,5 млн
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Яруллин
Ответ Ilya Petrov
Не нужен он Милану, наверняка в сериале есть нападающие подешевле
Жиру )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артемий Дмитриев
Меня очень сильно смущает теперь лига 1, опасно оттуда игроков атаки брать, престарелый ляказетт и школьник из арсенала забивают на уровне мбаппе
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Power Lifting
А если будут писать , что форвард интересен «Факелу» , означает ли это , что «Факел» купит его за 65млн.евро?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mikel Dominator Arteta
Какие же бoмжи клубы из Италии, раз у людей такая реакция на подобную новость
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
faaakkkeee
Чтобы Милану купить футболиста на 65 миллионов, ему сначала надо продать футболиста на 65 миллионов. А пока только вылавливать всяких Ориги бесплатно, к сожалению для такого большого клуба.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ezra-Matthew Miller
Ответ whereissuso
Осимхен во франции 1 сезон провел, а до этого играл в германии и бельгии. Из тех, кто там рос как футболист на действительно топовом уровне за последние n лет в других чемпионатах пока не заиграл никто, хотя просто хорошие футболисты были.
Дэвид тоже вырос в Бельгии. И 1,5 сезона Осимхена в том Вольфсбурге по молодости скорее мазохизм, чем развитие
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
Ответ whereissuso
Щас бы днарей из лиги 1 за такие деньги брать, тем более Милану
Осмиехена взяли за 80 продадут за 100+ а вот отдаст ли Лилль за 65 канадца большой вопрос
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
privet100
Ответ Heisenberg
Ещё бы кто-то поверил, что Милан заплатит такие деньги, когда они даже не могут повысить своим ключевым игрокам зарплату.
Как правило, так оно и есть. Зарплаты урезают и тратят 100 лямов на трансферы, как Барса. Так что не удивлюсь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
edart84
Ответ Игорь Новиков
Вроде писали, что клубы АПЛ могут дать за Ориги 10 млн. Но что-то не верится в такое счастье))
Да он ради лички присосется к Милану до конца контракта
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ответ edart84
За Ориги только если самим приплатить. Большего провала в этом сезоне ни у кого нет, даже Погба еще наверное сумеет полезнее вклад внести.
Вроде писали, что клубы АПЛ могут дать за Ориги 10 млн. Но что-то не верится в такое счастье))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
whereissuso
Ответ Андрей Хенто
Осимхена брали за 80 миллионов из Лилля, что дальше произошло Вы прекрасно знаете. Конечно трансферы за такие огромные деньги это большой риск, но иногда такие риски помогают клубу выйти на новый уровень.
Осимхен во франции 1 сезон провел, а до этого играл в германии и бельгии. Из тех, кто там рос как футболист на действительно топовом уровне за последние n лет в других чемпионатах пока не заиграл никто, хотя просто хорошие футболисты были.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
edart84
Ответ Heisenberg
Ещё бы кто-то поверил, что Милан заплатит такие деньги, когда они даже не могут повысить своим ключевым игрокам зарплату.
Мулаттьери или Лукку бы подписать, это более реально. Или Коломбо вернуть домой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Ответ whereissuso
Щас бы днарей из лиги 1 за такие деньги брать, тем более Милану
Осимхена брали за 80 миллионов из Лилля, что дальше произошло Вы прекрасно знаете. Конечно трансферы за такие огромные деньги это большой риск, но иногда такие риски помогают клубу выйти на новый уровень.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
edart84
Ответ Игорь Новиков
Ориги и 5 млн - пойдет такой размен? 😄
За Ориги только если самим приплатить. Большего провала в этом сезоне ни у кого нет, даже Погба еще наверное сумеет полезнее вклад внести.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
edart84
Ответ dr. cage
А Милану деваться некуда.. Если хотят и дальше выступать в ЛЧ и претендовать на золото Сериала, то приобретение нападающего просится само по себе.. Пердед Ибра, средяковый Жиру и нулевой брусок Ориги это явно не для команды уровня Милана набор..
Жиру в целом хороший игрок на здесь и сейчас. Хотя сменщик ему конечно же нужен.
А вот Ориги это вообще не игрок, а насмешка. Даже из примаверы игроки были бы полезнее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
whereissuso
Ответ nait27
жуки ползают или ходят лёжа?
лежат ходя
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
whereissuso
Ответ Алексей Александрович
Этот футболист стоит таких денег, нужно брать а перед этим Ориги,Ибрагимович на выход
в Лиге 1 никто таких денег не стоит, кроме некоторых игроков ПСЖ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
whereissuso
Щас бы днарей из лиги 1 за такие деньги брать, тем более Милану
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий