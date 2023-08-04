«Реал» не продал Лунина за 3 млн евро «Вильярреалу» и хочет 5 млн

Теги Реал Мадрид Вильярреал Хетафе Ла Лига возможные трансферы Давид Сория Андрей Лунин Футбол

«Реал» не устроило предложение по Андрею Лунину от клуба Ла Лиги.

«Вильярреал» предложил 3 млн евро за 24-летнего украинского вратаря, однако «Мадрид» ответил отказом, так как хотел бы получить 5 млн за футболиста.

Ожидается, что ближе к закрытию трансферного окна «Вильярреал» может сделать еще одну попытку подписать Лунина.

Если Андрей, у которого остался год по контракту с «Реалом», уйдет этим летом, «сливочные» за 10 млн евро купят Давида Сорию у «Хетафе».

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17 комментариев

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Да это какие-то сущие копейки по футбольным меркам))
+7
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+5
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Не меньше. Лунин - хороший вратарь.
+4
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+4
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Ответ ZA.RMA
А в случае травмы или проблем у Куртуа? Как в прошлом году, допустим?
Да никакущий он. В случае травмы Куртуа, нужен опытный вратарь, который хоть какую-то уверенность вселяет, а Лунин выглядит, как будто мяча боится
+8
-4
+4
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Ответ ZA.RMA
Да это какие-то сущие копейки по футбольным меркам))
согласен. минимум +10-12 млн надбавку за его национальность надо давать
+7
-6
+1
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Ответ ZA.RMA
А в случае травмы или проблем у Куртуа? Как в прошлом году, допустим?
Ну явно Реал нацелился на испанца. Уж точно без второго вратаря не останется. Тем более Лунин как вратарь не растёт 🤷‍♂️
+2
-1
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Ответ ZA.RMA
Не слышала, что Хетафе продает Давида
То что Хетафе его не выставлял на продажу, не означает, что Реал не сможет его купить
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не пригодился. А если у него нет ещё и паспорта ЕС, то и место в составе освободится, вроде как.
+2
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История прям такая же как ЦСКА не продал Зайнутдинова Бешикташу за 3 млн и хочет 6 :)
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Как будто в Реале может играть вратарь за 3 млн. Лучше в аренду отдать и пусть докажет, что стоит больше. Реалу то и выгоды нет от этих копеек
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Ответ Streetbor
не пригодился. А если у него нет ещё и паспорта ЕС, то и место в составе освободится, вроде как.
А в случае травмы или проблем у Куртуа?
Как в прошлом году, допустим?
+2
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Ответ Moscwow
Да никакущий он. В случае травмы Куртуа, нужен опытный вратарь, который хоть какую-то уверенность вселяет, а Лунин выглядит, как будто мяча боится
А кого можно купить сейчас и при этом не особо тратиться, и чтобы игрок был согласен выходить 5-10 раз за сезон?)
+2
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Ответ Moscwow
Да никакущий он. В случае травмы Куртуа, нужен опытный вратарь, который хоть какую-то уверенность вселяет, а Лунин выглядит, как будто мяча боится
Наваса) Сория, которого хочет Реал взамен, нормальный вариант, воспитанник, опыт, кубок Испании потянет основным, в Ла Лиге если что подменит
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Ответ Moscwow
Наваса) Сория, которого хочет Реал взамен, нормальный вариант, воспитанник, опыт, кубок Испании потянет основным, в Ла Лиге если что подменит
Не слышала, что Хетафе продает Давида
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