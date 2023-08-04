«Реал» не продал Лунина за 3 млн евро «Вильярреалу» и хочет 5 млн

«Реал» не устроило предложение по Андрею Лунину от клуба Ла Лиги.

«Вильярреал» предложил 3 млн евро за 24-летнего украинского вратаря, однако « » ответил отказом, так как хотел бы получить 5 млн за футболиста.

Ожидается, что ближе к закрытию трансферного окна « » может сделать еще одну попытку подписать .

Если Андрей, у которого остался год по контракту с «Реалом», уйдет этим летом, «сливочные» за 10 млн евро купят Давида Сорию у « ».

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