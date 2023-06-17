«Реал» на Лунина не рассчитывает и может сделать его 3-м вратарем, если не продаст. Украинец хочет остаться

Андрей Лунин может потерять статус второго вратаря «Реала».

Как утверждает Marca, главный тренер больше не рассчитывает на украинского футболиста, поскольку считает, что он не оправдал ожиданий в тех матчах, в которых выходил на поле. Менеджеры клуба уже работают над подписанием нового голкипера.

Сам Лунин хочет отработать контракт, рассчитанный до 2024 года, до конца. Если « » не удастся его продать, может стать третьим вратарем.

Ранее сообщалось, что из «Хетфае» станет сменщиком .

В завершившемся чемпионате голкипер провел 7 матчей, 3 – на ноль. Подробно со статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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