«Реал» на Лунина не рассчитывает и может сделать его 3-м вратарем, если не продаст. Украинец хочет остаться
Андрей Лунин может потерять статус второго вратаря «Реала».
Как утверждает Marca, главный тренер Карло Анчелотти больше не рассчитывает на украинского футболиста, поскольку считает, что он не оправдал ожиданий в тех матчах, в которых выходил на поле. Менеджеры клуба уже работают над подписанием нового голкипера.
Сам Лунин хочет отработать контракт, рассчитанный до 2024 года, до конца. Если «Реалу» не удастся его продать, Андрей может стать третьим вратарем.
Ранее сообщалось, что Давид Сория из «Хетфае» станет сменщиком Тибо Куртуа.
В завершившемся чемпионате Испании голкипер провел 7 матчей, 3 – на ноль. Подробно со статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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Просто не уровень Реала, но уверен, что найдет себя в основе клуба пониже классом.
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