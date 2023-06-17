«Реал» на Лунина не рассчитывает и может сделать его 3-м вратарем, если не продаст. Украинец хочет остаться

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Тибо Куртуа Давид Сория Андрей Лунин Футбол

Андрей Лунин может потерять статус второго вратаря «Реала».

Как утверждает Marca, главный тренер Карло Анчелотти больше не рассчитывает на украинского футболиста, поскольку считает, что он не оправдал ожиданий в тех матчах, в которых выходил на поле. Менеджеры клуба уже работают над подписанием нового голкипера.

Сам Лунин хочет отработать контракт, рассчитанный до 2024 года, до конца. Если «Реалу» не удастся его продать, Андрей может стать третьим вратарем.

Ранее сообщалось, что Давид Сория из «Хетфае» станет сменщиком Тибо Куртуа.

В завершившемся чемпионате Испании голкипер провел 7 матчей, 3 – на ноль. Подробно со статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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37 комментариев

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Ноу криминалити
Палкин: «Перес в хороших отношениях с Россией»
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MstAndreev
"Я остаюсь! Я буду здесь жить!" (с)
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dmitry.tchidakin
Рука Кремля в Реале есть
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ bogdan21101987@icloud.com
Новость от 31.05 Лунин хочет покинуть Реал из-за отсутствия игровой практики
мудрик хочет покинуть чесли изза отсутствия места в раздевалке
+4
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Курбанали Суфиев
Ответ Fma wozo
Комментарий удален модератором
Согл
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Очевидное невероятное
Ответ Fma wozo
Комментарий удален модератором
Все верно
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Спартак Уокер
Пусть лучше уходит сидеть на скамейке не дело
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bogdan21101987@icloud.com
Новость от 31.05 Лунин хочет покинуть Реал из-за отсутствия игровой практики
+3
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Overkiller
"Андрюха, третьим будешь?" (с) Папа Карло в пятницу вечером в рюмочной на окраинах Мадрида.
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Фан Рубина
4 сезона карьеры потратил в никуда и хочет ещё.
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Фарид Харисов
Лунин 12 матчей отыграл за сезон, и это при живом праймовом Куртуа, так что обвинять в отсутствии шансов не получится.

Просто не уровень Реала, но уверен, что найдет себя в основе клуба пониже классом.
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Criptonit
Уже давно понял, что для Лунина главное бабло. Его устраивает сидеть на банке в Реале. Сваливать он никуда не хочет. Видимо, на карьеру успешного голкипера ему плевать.
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Fma wozo
Ответ ẞADIM TM
неужели испания больше не поддерживает Украину?
Не существует раина
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G.H.O.S.T.
Ответ MstAndreev
"Я остаюсь! Я буду здесь жить!" (с)
Коммент со звуком. Люблю такое.
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Homelender_666
Ответ Фарид Харисов
Лунин 12 матчей отыграл за сезон, и это при живом праймовом Куртуа, так что обвинять в отсутствии шансов не получится. Просто не уровень Реала, но уверен, что найдет себя в основе клуба пониже классом.
Большую часть этих матчей он сыграл только потому, что Куртуа был травмирован. Он в них неплохо смотрелся, не привозил. Но Тибо на несколько уровней выше, поэтому Лунину надо уйти.
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Новый Орлеан
Ответ Homelender_666
Большую часть этих матчей он сыграл только потому, что Куртуа был травмирован. Он в них неплохо смотрелся, не привозил. Но Тибо на несколько уровней выше, поэтому Лунину надо уйти.
Он ужасно смотрелся. Каждый удар в створ - угроза гола. Давно такого дырявого кипера не видел. Пущан и Трубин наголову лучше.
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deadjoker
Перемога!!!111
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Святослав Федорович
Кстати по факту. Лунин не показал уровень, когда это нужно было
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mqh9pzrxgf
Никогда не понимал почему молодые спокойно сидят вторыми или третьими если хотят играть. Обычно в Реале вторым кипером был опытный такой дядька, в разное время разные люди были
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Николай Васильков
Куртуа первый, Лунин третий...
Брать вторым Лунёва 👍
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Golos Razuma
Еще чуть - чуть и Перес будет внесен в список Миротворца.
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corazón blanco
Нужно продавать Андрея или же отдавать в аренду. Зачем такому молодому игроку сидеть на скамейке. В таком возрасте нужно играть, потенциал для того чтобы выступать за клуб средней руки у него есть.
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Александр Шашков
Ответ Ноу криминалити
Палкин: «Перес в хороших отношениях с Россией»
Понятно же что реал отдаст его в аренду ил продаст, ему там делать нечего, просто получает зп и сидит на банке
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ẞADIM TM
неужели испания больше не поддерживает Украину?
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Борис Энгельгардт
Ответ Красная стрела
Комментарий удален модератором
фитнес за деньги)
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