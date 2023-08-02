«Реал» может продать Лунина за 8 млн евро

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Андрей Лунин Футбол

«Реал» обозначил стоимость вратаря Андрея Лунина.

Мадридский клуб готов продать голкипера за восемь миллионов евро.

Ранее появилась информация, что главный тренер команды Карло Анчелотти больше не рассчитывает на футболиста, поскольку считает, что он не оправдал ожиданий в тех матчах, в которых выходил на поле.

Сам Андрей Лунин хочет отработать контракт, рассчитанный до 2024 года.

В прошлом сезоне Ла Лиги голкипер провел 7 матчей, 3 – на ноль. Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

18 комментариев

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алексей любовь
Ответ градус ненависти
Прикольно будет, если уйдёт в РПЛ😂
Прикольно будет когда ты научишься шутить
+14
-4
+10
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Caniball
Зенит такой сейчас, о Лунин!
Надо возвращать!)
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Fma wozo
Ленин и Реал это разное
+4
-2
+2
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Fma wozo
Ответ Velirpa
Украина - 3 ЗМ, Россия -1.
ахах)))))) 😁укроиня 3 золотых мяча??)))))))))))))))))) 1 мячик золотой при укроине, остальные золотые мячи советского союза!
+2
-1
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Fma wozo
Ответ Velirpa
ты сейчас отменил все то, чем так гордится Россия, якобы победой в ww2, но это же общая победа СССР и союзников, и только благодаря ленд-лизу из Америки, понимаешь, фашистскую Германию сдержали всем миром.
всем миром??????))))))))этот весь мир пришёл за 1 месяц до победы СССР!!!когда СССР все уже слелал! теперь Россия добивает другую фашистскую страну
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алексей любовь
Вратарь топовый, думаю нарасхват будет за такой ценник
+3
-3
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Очевидное невероятное
давно пора избавиться от позорище
+1
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КЕТЧУПОЛИТАНО
Слава Украине!
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Гражданин R
Ответ Caniball
Зенит такой сейчас, о Лунин! Надо возвращать!)
Лунин и Лунев немного разные люди
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Fma wozo
Ответ Velirpa
Украина - 3 ЗМ, Россия -1.
кстати нет больше такой страны где ты написал 3 ЗМ !!!!!
+1
-1
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Очевидное невероятное
Ответ Fma wozo
кстати нет больше такой страны где ты написал 3 ЗМ !!!!!
это точно!
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Очевидное невероятное
Ответ Velirpa
Украина - 3 ЗМ, Россия -1.
Украина минус 3 Россия 1 ,то есть первая
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Fma wozo
Ответ Velirpa
ты сейчас отменил все то, чем так гордится Россия, якобы победой в ww2, но это же общая победа СССР и союзников, и только благодаря ленд-лизу из Америки, понимаешь, фашистскую Германию сдержали всем миром.
фашистскую германия уничтожила великая Россия!!! а англосуксы пришли на готовенькое. скоро и фашистскую у-ну уничтожат.
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