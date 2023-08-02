«Реал» может продать Лунина за 8 млн евро

«Реал» обозначил стоимость вратаря Андрея Лунина.

Мадридский клуб готов продать голкипера за восемь миллионов евро.

Ранее появилась информация, что главный тренер команды Карло Анчелотти больше не рассчитывает на футболиста, поскольку считает, что он не оправдал ожиданий в тех матчах, в которых выходил на поле.

Сам Андрей Лунин хочет отработать контракт, рассчитанный до 2024 года.

В прошлом сезоне Ла Лиги голкипер провел 7 матчей, 3 – на ноль. Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.