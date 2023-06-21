Сория не перейдет в «Реал». Вратаря «Хетафе» хотели подписать как сменщика Куртуа

Теги Милан Реал Мадрид Хетафе серия А Италия Ла Лига Альтах высшая лига Австрия Тибо Куртуа Давид Сория Андрей Лунин Андреас Юнгдаль Футбол

Вратарь «Хетафе» Давид Сория не перейдет в «Реал Мадрид».

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет подписать Сорию в качестве сменщика Тибо Куртуа, поскольку клуб больше не рассчитывает на украинца Андрея Лунина.

По информации Cadena SER, Сория останется в «Хетафе».

Также сообщается, что клуб ищет второго вратаря и уже подписал в качестве третьего голкипера Андреаса Юнгдаля, выступавшего в сезоне-2022/23 за австрийский «Альтах» на правах аренды из «Милана».

В прошедшем сезоне Сория провел за «Хетафе» 38 матчей в Ла Лиге, сохранив ворота сухими в 15 матчах. Его подробная статистика доступна здесь.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Средненький игрок на подмену Куртуа сгодится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий