Сория не перейдет в «Реал». Вратаря «Хетафе» хотели подписать как сменщика Куртуа

Вратарь «Хетафе» Давид Сория не перейдет в «Реал Мадрид».

Ранее сообщалось, что « » хочет подписать Сорию в качестве сменщика , поскольку клуб больше не рассчитывает на украинца .

По информации Cadena SER, Сория останется в «Хетафе».

Также сообщается, что клуб ищет второго вратаря и уже подписал в качестве третьего голкипера , выступавшего в сезоне-2022/23 за австрийский «Альтах» на правах аренды из « ».

В прошедшем сезоне Сория провел за «Хетафе» 38 матчей в Ла Лиге, сохранив ворота сухими в 15 матчах. Его подробная статистика доступна здесь.