Сория не перейдет в «Реал». Вратаря «Хетафе» хотели подписать как сменщика Куртуа
Вратарь «Хетафе» Давид Сория не перейдет в «Реал Мадрид».
Ранее сообщалось, что «Реал» хочет подписать Сорию в качестве сменщика Тибо Куртуа, поскольку клуб больше не рассчитывает на украинца Андрея Лунина.
По информации Cadena SER, Сория останется в «Хетафе».
Также сообщается, что клуб ищет второго вратаря и уже подписал в качестве третьего голкипера Андреаса Юнгдаля, выступавшего в сезоне-2022/23 за австрийский «Альтах» на правах аренды из «Милана».
В прошедшем сезоне Сория провел за «Хетафе» 38 матчей в Ла Лиге, сохранив ворота сухими в 15 матчах. Его подробная статистика доступна здесь.
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