Венгер о своей статуе у стадиона «Арсенала»: «Большая честь. Мой вклад – сделать этот клуб одним из самых больших в мире»

Теги Арсен Венгер Эмирейтс премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Арсен Венгер оценил свою статую возле стадиона «Арсенала» .

Француз посетил Лондон и увидел памятник, открытый в конце июля у стадиона «Эмирейтс».

«Выглядит немного странно, когда ты не двигаешься! Но это эмоциональный момент, потому что это большая честь, и в целом я всегда хотел быть частью этого клуба, и я чувствую, что я часть этого клуба навсегда. Так что я счастлив, потому что я там, где я хочу быть.

Меня всегда воодушевляла работа над чем-то, что больше, чем я сам. Чувствую, что мой вклад состоял в том, чтобы сделать этот клуб таким, каким он заслуживает быть: одним из крупнейших в мире.

Когда я приезжаю сюда сейчас, я вижу стадион, вижу, что моя работа того стоила, потому что я чувствую, что этот стадион заставил меня страдать, я счастлив стоять в тени этого стадиона, потому что из-за него у меня хватало бессонных ночей!

Здорово вернуться и увидеть такую ​​фантастическую атмосферу, когда наши болельщики и команда успешны. Для меня это большое удовлетворение», – сказал Венгер.

Фото: twitter.com/Arsenal/

Венгер возглавлял «канониров» с октября 1996 года по май 2018 года. При нем команда трижды выиграла лигу Англии, в том числе не потерпев ни одного поражения в чемпионате-2003/04. Именно с трофеем АПЛ в руках Венгер и увековечен.

Также за время работы в «Арсенале» он по 7 раз взял Кубок и Суперкубок Англии.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
давно пора
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Легенда
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заслужить свой памятник при жизни, где бы то нибыло, не каждому дано. Сколько бы его не критиковпли, но он по праву достоин
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Абсолютно заслуженно. Арсен легендарный тренер. Именно из-за футбола, который ставил Венгер лет 20 назад, я начал болеть за Арсенал.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Достоин как никто. Непобедимый сезон вряд ли кто то сможет повторить
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Символ Арсенала, заслужил, но все же, его стадион это Хайбери, которого уже нет(
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давно нужно было, причем поставить надо на самом видном месте. Для большинства, думаю, Венгер - самая важный персонаж в истории клуба в принципе.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Венгер и пуховик, атмосфера Хайбери, Анри, Пирес, Беркамп и остальные непобедимые - часть великого времени АПЛ. Да и в целом, конец 90х и 00-е были отличной футбольной эпохой
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эххх, было бы интересно снова посмотреть на деда в тренерском кресле (не обязательно Арса).
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
непобедимые
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Венгер это целая эпоха а его анбиттен 2004 никто пока не может повторить!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Почему не в пуховике?)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Статуя у стадиона который построил дедушка Венгер ценой постоянной продажи своих лидеров.
Более чем заслуженно.)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сейчас понятно, что он великолепную работу проделал, смог конкурировать в начале эпохи больших денег в АПЛ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ QWertY
Посредственный тренер, который за 22 года в арсенале выиграл только 3 титула АПЛ и 0 еврокубков. У Фергюсона в Абердине карьера была круче: 3 титула и 2 еврокубка за 8 лет. То есть карьера великого шотландца в Абердине > карьеры венгера в арсенале
Я сам болельщик МЮ, и уважаю заслуги Ферги! Но причём тут сравнения? Венгер сделал Арсенал многое, и для этого клуба он легенда, так же как и для всего АПЛ!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ chiscuid
Символ Арсенала, заслужил, но все же, его стадион это Хайбери, которого уже нет(
Он про то, что когда строили новый стадион все деньги уходили туда, трансферов крутых не было и приходилось выжимать максимум из состава, который был
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Tima_Milan
где пуховик?
Карпин забрал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ QWertY
Посредственный тренер, который за 22 года в арсенале выиграл только 3 титула АПЛ и 0 еврокубков. У Фергюсона в Абердине карьера была круче: 3 титула и 2 еврокубка за 8 лет. То есть карьера великого шотландца в Абердине > карьеры венгера в арсенале
о, ограниченный тут как тут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Почему не в пуховике?)
В стирке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Почему не в пуховике?)
не такой комментарий должен стоять в топе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
мне кажется или Венгер стоптался?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Он, безусловно, этого достоин
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Легенда!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
символ Арсенала
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А ведь многие не понимают, чем жертвовал Венгер в годы тренерства Арсаналом. Мог бы как и его игроки (которые, кстати, приходили к нему никем, а уезжали в ТОП клубы мировыми звездами) перейти в более богатые клубы и выиграть долгожданную ЛЧ, вместо того, чтобы с Бендтером, Саного, Алмунией, Шамахом, Маноне, Траоре и т.д. постоянно играть в ЛЧ и бороться за трофеи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этот человек неотъемлемая часть Арсенала. Та игра до сих пор перед глазами, стеночки, пяточки забегания, короче у соперников кружилась голова. Стадион тоже очень важно было построить. Да, продавал. Все продают. Скандалов при Венгере не помню. Только сам с сэром чудили...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Он его сделал, он его и погубил.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий