Венгер о своей статуе у стадиона «Арсенала»: «Большая честь. Мой вклад – сделать этот клуб одним из самых больших в мире»

Арсен Венгер оценил свою статую возле стадиона «Арсенала» .

Француз посетил Лондон и увидел памятник, открытый в конце июля у стадиона « ».

«Выглядит немного странно, когда ты не двигаешься! Но это эмоциональный момент, потому что это большая честь, и в целом я всегда хотел быть частью этого клуба, и я чувствую, что я часть этого клуба навсегда. Так что я счастлив, потому что я там, где я хочу быть.

Меня всегда воодушевляла работа над чем-то, что больше, чем я сам. Чувствую, что мой вклад состоял в том, чтобы сделать этот клуб таким, каким он заслуживает быть: одним из крупнейших в мире.

Когда я приезжаю сюда сейчас, я вижу стадион, вижу, что моя работа того стоила, потому что я чувствую, что этот стадион заставил меня страдать, я счастлив стоять в тени этого стадиона, потому что из-за него у меня хватало бессонных ночей!

Здорово вернуться и увидеть такую ​​фантастическую атмосферу, когда наши болельщики и команда успешны. Для меня это большое удовлетворение», – сказал .

Фото: twitter.com/Arsenal/

Венгер возглавлял «канониров» с октября 1996 года по май 2018 года. При нем команда трижды выиграла лигу Англии, в том числе не потерпев ни одного поражения в чемпионате-2003/04. Именно с трофеем в руках Венгер и увековечен.

Также за время работы в « » он по 7 раз взял Кубок и Суперкубок Англии.

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