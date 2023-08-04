Сане останется в «Баварии» на год. «Барса» интересовалась вингером

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Лерой Сане Футбол

Лерой Сане не покинет «Баварию» этим летом.

27-летний вингер сборной Германии и его окружение приняли решение остаться в Мюнхене, сообщает Bild.

Сане собирается изучить варианты продолжения карьеры следующим летом, когда у него останется год по контракту с «Баварией». Пока никаких переговоров с «Баварией» у игрока не было.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает Лероя как замену Усману Дембеле.

Сане забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 32 матчах Бундеслиги в прошлом сезоне. Его статистика – здесь.

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13 комментариев

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8 голов и 7 ассистов в 2 матчах? Мощно, однако!
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прошло всего два матча сезона, а у него уже 8+7.барса кого ты упускаешь...
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Ответ quodro
8 голов и 7 ассистов в 2 матчах? Мощно, однако!
тоже поржал.золотой мяч ему
+4
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Откуда вы это берете? Никто и не писал про интерес
+3
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Люблю тоже как Барса , ходить в рыбный магазин, интересоваться ценой на Камчатского краба
+1
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они Силвой уже как год интересуются, жаль денег нет)
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Сане не подходит этой Барсе, всадник без головы
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Мне кажется Сане вообще не вариант, мечта это конечно Бернарду
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Ответ quodro
8 голов и 7 ассистов в 2 матчах? Мощно, однако!
Первый в истории человек, которому зачитали ассисты самому себе ))
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Ответ Артём Клагиш
прошло всего два матча сезона, а у него уже 8+7.барса кого ты упускаешь...
Баварию в БЛ-2 отправили похоже
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Ответ Артём Клагиш
прошло всего два матча сезона, а у него уже 8+7.барса кого ты упускаешь...
Они хотели написать 32 матча
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Ответ Bazilic
Откуда вы это берете? Никто и не писал про интерес
Не знаю, как с браузера, но если в приложении, то ниже есть новости по теме, там одна из них про интерес "Барсы" к Сане от "Диарио Спорт".
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Ответ Bazilic
Откуда вы это берете? Никто и не писал про интерес
https://www.sports.ru/football/1115347475-barsa-rassmatrivaet-sane-kak-zamenu-dembele-leroj-ne-xochet-uxodit-iz-.html?sl=1
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