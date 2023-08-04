Сане останется в «Баварии» на год. «Барса» интересовалась вингером

Лерой Сане не покинет «Баварию» этим летом.

27-летний вингер сборной Германии и его окружение приняли решение остаться в Мюнхене, сообщает Bild.

Сане собирается изучить варианты продолжения карьеры следующим летом, когда у него останется год по контракту с «Баварией». Пока никаких переговоров с «Баварией» у игрока не было.

Ранее сообщалось, что « » рассматривает как замену Усману Дембеле.

Сане забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 32 матчах Бундеслиги в прошлом сезоне. Его статистика – здесь.

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