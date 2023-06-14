Сане может уйти из «Баварии» через год. Он исключает переход до Евро-2024, опасаясь потерять место в составе сборной
Лерой Сане отказывается покидать «Баварию» в 2023 году.
Как сообщает Bild, вингер хочет остаться в клубе на ближайший сезон и хорошо проявить себя перед Евро-2024. Он опасается, что после трансфера его постоянное место в составе сборной Германии может оказаться под угрозой, в то время как в мюнхенской команде он точно знает, что нужно делать.
После чемпионата Европы Сане может сменить клуб. Его контракт рассчитан до 2025-го. «Бавария» будет вынуждена продать футболиста, если он откажется продлевать договор.
В Бундеслиге-2022/23 Сане провел 32 матча и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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