Сане может уйти из «Баварии» через год. Он исключает переход до Евро-2024, опасаясь потерять место в составе сборной

Лерой Сане отказывается покидать «Баварию» в 2023 году.

Как сообщает Bild, вингер хочет остаться в клубе на ближайший сезон и хорошо проявить себя перед . Он опасается, что после трансфера его постоянное место в составе сборной Германии может оказаться под угрозой, в то время как в мюнхенской команде он точно знает, что нужно делать.

После чемпионата Европы Сане может сменить клуб. Его контракт рассчитан до 2025-го. « » будет вынуждена продать футболиста, если он откажется продлевать договор.

В Бундеслиге-2022/23 Сане провел 32 матча и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.