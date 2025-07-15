«Айнтрахт» не продал Экитике «Ньюкаслу» за 80 млн евро. Немцы хотят больше
«Айнтрахт» отклонил предложение «Ньюкасла» по Юго Экитике.
Немецкий клуб отказался продавать 23-летнего нападающего за 80 миллионов евро, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Это решение главным образом связано с условиями выплат.
Кроме того, спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Креше хочет получить более крупную сумму за игрока. Некоторые клубы уже дали понять, что готовы заплатить за Экитике больше.
В прошлом сезоне Бундеслиги французский футболист провел 33 матча, отличившись 15 голами и 8 ассистами. Его статистика – здесь.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости