Защитник «Локо» Фассон прооперирован в Германии. У него повреждение крестообразной связки

Защитник «Локомотива» перенес операцию в Германии.

В конце июля 21-летний игрок получил повреждение крестообразной связки колена.

«Операция прошла успешно. Был выполнен полный объем работ – проведена пластика передней крестообразной связки, шов мениска.

Сейчас Лукас чувствует себя хорошо. Первые три-четыре недели он будет находиться при клинике, начальный этап реабилитации футболист проведет там.

Затем он вернется в расположение команды, чтобы продолжить процесс восстановления», – рассказал главный врач «Локо» Игорь Калюжный.

Ранее сообщалось, что восстановление Фассона может занять 7-9 месяцев.