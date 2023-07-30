Райя хочет в «Арсенал», а не в «Баварию». Мюнхенцы намеревались арендовать вратаря – «Брентфорд» это не устроило

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы Брентфорд Давид Райя Футбол

Переговоры по трансферу Давида Райи из «Брентфорда» в «Баварию» приостановлены.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Бавария» направила «Брентфорду» предложение об аренде 27-летнего голкипера, однако это предложение не устраивает как клуб, так и самого Райю.

Сообщается, что Райя предпочитает перейти в «Арсенал». Ожидается, что в ближайшее время «канониры» сделают «Брентфорду» официальное предложение по испанскому голкиперу, чтобы ускорить переговоры.

Контракт Давида Райи с «Брентфордом» действителен до лета 2024 года. Подробная статистика 27-летнего вратаря доступна здесь.

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6 комментариев

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Yu123
деревяха с шипа Арсенал уже не устраивает?
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