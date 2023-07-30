«Арсеналу» интересен Райя. «Брентфорд» хочет 40 млн фунтов за вратаря

Теги премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Брентфорд Давид Райя Аарон Рэмсдейл Футбол

Вратарь «Брентфорда» Давид Райя попал в сферу интересов «Арсенала».

По данным The Athletic, лондонский клуб рассматривает возможность подписания голкипера.

«Арсенал» хочет привлечь испанца, чтобы тот конкурировал с нынешним первым номером Аароном Рэмсдейл за место в стартовом составе.

«Брентфорд» пока не получил предложения от «Арсенала» или какой-либо другой команды, но знает об их интересе.

Ранее сообщалось, что «Брентфорд» хочет за игрока 40 млн фунтов, а им также интересуется «Бавария».

Контракт 27-летнего голкипера с «Брентфордом» рассчитан до лета 2024 года. Его статистику можно изучить здесь.

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25 комментариев

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Микель Венгер
один вопрос: зачем? на раме рамсдейл, на банке уже есть тёрнер и хейн, из аренды вернулся оконкво
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Ahmad Munir
Рамсдейл не уровень борьбы за чашку АПЛ, по моему, даже не уровень борьбы за топ4. В сборной виден его настоящий уровень (3й выбор после Пикфорда и Поупа), а в Арсенале просто получается пока играть на зубах. Долго так не сможет
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Postal899
Слишком дорого за потенциально 2 вратаря
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Marcus-light
Агент Райи молодец, но новость из ничего
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wfih2rnhq4
Створки две, в воротах Райя
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Quintin07
Ответ Микель Венгер
один вопрос: зачем? на раме рамсдейл, на банке уже есть тёрнер и хейн, из аренды вернулся оконкво
добавить конкуренции в составе, Рамсдейл расслабился, ему нужна конкуренция а Тернер не тот вратарь, которые ее навяжет.
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Джейме Ланнистер
Ответ Микель Венгер
один вопрос: зачем? на раме рамсдейл, на банке уже есть тёрнер и хейн, из аренды вернулся оконкво
Тернер может и будет конкурентом, Хейн юниором считается. рамс это дно
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Aleksandr Khachoyan
Ответ Анвар Масимов
ты игры смотришь ? Рамсдейл дырка
Эта <<дырка>> столько игр спас Арсеналу. Иногда он ошибается, но это пройдет с опытом
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Aleksandr Khachoyan
Ответ Marcus-light
Агент Райи молодец, но новость из ничего
Уже не из ничего, многие про это говорят последние пару дней
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