«Арсеналу» интересен Райя. «Брентфорд» хочет 40 млн фунтов за вратаря

Вратарь «Брентфорда» Давид Райя попал в сферу интересов «Арсенала».

По данным The Athletic, лондонский клуб рассматривает возможность подписания голкипера.

« » хочет привлечь испанца, чтобы тот конкурировал с нынешним первым номером за место в стартовом составе.

« » пока не получил предложения от «Арсенала» или какой-либо другой команды, но знает об их интересе.

Ранее сообщалось, что «Брентфорд» хочет за игрока 40 млн фунтов, а им также интересуется «Бавария».

Контракт 27-летнего голкипера с «Брентфордом» рассчитан до лета 2024 года. Его статистику можно изучить здесь.