«Арсеналу» интересен Райя. «Брентфорд» хочет 40 млн фунтов за вратаря
Вратарь «Брентфорда» Давид Райя попал в сферу интересов «Арсенала».
По данным The Athletic, лондонский клуб рассматривает возможность подписания голкипера.
«Арсенал» хочет привлечь испанца, чтобы тот конкурировал с нынешним первым номером Аароном Рэмсдейл за место в стартовом составе.
«Брентфорд» пока не получил предложения от «Арсенала» или какой-либо другой команды, но знает об их интересе.
Ранее сообщалось, что «Брентфорд» хочет за игрока 40 млн фунтов, а им также интересуется «Бавария».
Контракт 27-летнего голкипера с «Брентфордом» рассчитан до лета 2024 года. Его статистику можно изучить здесь.
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