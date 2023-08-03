Вячеслав Колосков: «РПЛ прогрессирует с точки зрения мастерства футболистов. Смотреть наш футбол стало интереснее»

Теги премьер-лига Россия РФС Вячеслав Колосков Футбол

Вячеслав Колосков заявил, что Мир РПЛ прогрессирует с точки зрения мастерства футболистов .

«Поле для фантазий в этом смысле огромное. В вопросе развития футбола нет четких критериев.

Прогресс и регресс каждый понимает по-своему. Мы уже два года не принимаем участие в международных официальных турнирах, так что выступления наших сборных команд как критерий мы отбрасываем.

Матч с Таджикистаном – это не показатель состояния футбола. В международных клубных турнирах мы тоже не участвуем. Кстати, когда мы еще играли, наши команды практически не выходили из группы. Вот тогда была деградация.

На сегодняшний день единственным критерием для оценивания является уровень мастерства футболистов, которые выступают у нас в лиге.

Я убежден в том, что мы прогрессируем с этой точки зрения. У нас в стране сейчас есть огромное количество игроков, отвечающих всем современным требованиям. Прежде всего я говорю об иностранцах.

Почти в каждой команде сейчас есть игроки, которые вызываются в свои сборные команды Уругвая, Парагвая и дальше по кругу. Есть и футболисты из Европы, которые играют в своих национальных командах. Смотреть наш футбол стало интереснее. Даже за аутсайдерами теперь смотреть приятнее, потому что в их составе нет примитивных игроков.

Наши люди привыкли оценивать все эмоционально, вспоминая о прошлых достижениях. Мы два раза победили на Олимпиаде и один раз на чемпионате Европы. Вот и все наши достижения. Бессмысленно сравнивать сегодняшний мир и мир в 1956 году», – сказал почетный президент РФС.

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5 комментариев

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Правильно, не топы деградируют, а аутсайдеры крепчают, удобно, что нет еврокубков, можно и чушь нести.
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А как оценить уровень мастерства без конкурентных соревнований (еврокубков)? Деду таблетки надо бы выпить.
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Нет это не так. И мы тысячу раз это уже проходили, без международных матчей. И интенсивного футбола такое невозможно. И ещё фактор отсутствия болельщиков тоже.
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Те достижения были счастьем нации, того поколения. Высшие награды. Пускай их хоть и 3 в истории. Уругвай тоже 2-х кратный чемпион мира. В истории. Каждый из нас живёт своей историей, своими кумирами. Форца Футбол! Вперёд кальчо! Всем позитива по жизни!
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Ответ Max Arkhipov
Правильно, не топы деградируют, а аутсайдеры крепчают, удобно, что нет еврокубков, можно и чушь нести.
В любом случае лимит стал мягким и конкуренция повысилась с иностранцами.
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