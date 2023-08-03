Жирков об РПЛ: «Спартак» и «Локо» смогут составить «Зениту» конкуренцию. У ЦСКА очень короткая скамейка»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Юрий Жирков Футбол

Юрий Жирков считает, что «Спартак» и «Локомотив» могут составить конкуренцию «Зениту».

«Я впервые слышу о возвращении Азмуна, я читал, что он травмирован. Сердар отличный нападающий, который играл очень хорошо и забивал. Решение должно принимать руководство.

Я думаю, что в этом году «Спартак» и «Локомотив» смогут составить какую-то конкуренцию с «Зенитом». ЦСКА? У них очень короткая скамейка, если никого не купят, то им будет тяжело», – сказал экс-игрок сборной России.

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2 комментария

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Интересно как Юрий Валентинович знает все подробности о короткой скамейке ЦСКА, вот о подробностях Марио нет))))
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