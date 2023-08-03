«Юве» возобновил контакты с Парти на фоне возможного перехода Кессиэ в «Аль-Ахли». Трансфер возможен при уходе Закарии

Теги Монако Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал возможные трансферы Томас Парти Франк Кессиэ Денис Закария Футбол

«Ювентус» может подписать Томаса Парти вместо Франка Кессиэ.

Сообщалось, что «бьянконери» вели переговоры с «Барселоной» по аренде Кессиэ. Однако затем стало известно, что 26-летний ивуариец близок к переходу в саудовский «Аль-Ахли» за 15 миллионов евро.

По информации Джанлуки Ди Марцио, в связи с возможным срывом сделки по Кессиэ «Ювентус» возобновил интерес к Томасу Парти. Туринцы возобновили переговоры с представителями полузащитника.

Однако его трансфер возможен лишь в случае, если «Ювентус» покинет один из игроков. С наибольшей долей вероятности команду покинет Денис Закария, у которого есть предложение от «Монако» – «Ювентус» готов отпустить полузащитника за 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов предложить за Парти 18-20 миллионов евро. Подробная статистика 30-летнего полузащитника доступна здесь.

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8 комментариев

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Не так давно клуб из Саудовской Аравии 40-50 млн за Парти предлагал, Арсенал не отпустил, а тут Юве со своими 18 млн... Ну хотеть не вредно) Смешные 😂😂
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Трансфер возможен при условии, что Ювентус заинтересует Арсенал финансами. В противном случае, Арсеналу нет смысла продавать Томаса в это ТО, т.к. Райсу понадобится время, которого у них может не быть, учитывая конкуренцию в АПЛ
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Ответ KataDiaz
почему за парти 18 готовы предложить а за кссиэ нет?
потому что 18 за Томаса - это копейки, не знаю как за Кессье
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Если, если, если.. а уже август на дворе
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почему за парти 18 готовы предложить а за кссиэ нет?
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Что за треугольник печали такой
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Какие наивные эти итальянцы, Парти за 18 хотят, за Закарию 20 получить. Но арсенал не ваш фарм-клуб по серии А, дешевле 40 его точно не отдадут. А учитывая репутицю юве, я бы 50 в фунтах требовал.
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