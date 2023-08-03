«Юве» возобновил контакты с Парти на фоне возможного перехода Кессиэ в «Аль-Ахли». Трансфер возможен при уходе Закарии
«Ювентус» может подписать Томаса Парти вместо Франка Кессиэ.
Сообщалось, что «бьянконери» вели переговоры с «Барселоной» по аренде Кессиэ. Однако затем стало известно, что 26-летний ивуариец близок к переходу в саудовский «Аль-Ахли» за 15 миллионов евро.
По информации Джанлуки Ди Марцио, в связи с возможным срывом сделки по Кессиэ «Ювентус» возобновил интерес к Томасу Парти. Туринцы возобновили переговоры с представителями полузащитника.
Однако его трансфер возможен лишь в случае, если «Ювентус» покинет один из игроков. С наибольшей долей вероятности команду покинет Денис Закария, у которого есть предложение от «Монако» – «Ювентус» готов отпустить полузащитника за 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов предложить за Парти 18-20 миллионов евро. Подробная статистика 30-летнего полузащитника доступна здесь.
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