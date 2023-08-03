«Юве» возобновил контакты с Парти на фоне возможного перехода Кессиэ в «Аль-Ахли». Трансфер возможен при уходе Закарии

«Ювентус» может подписать Томаса Парти вместо Франка Кессиэ.

Сообщалось, что «бьянконери» вели переговоры с «Барселоной» по аренде Кессиэ. Однако затем стало известно, что 26-летний ивуариец близок к переходу в саудовский «Аль-Ахли» за 15 миллионов евро.

По информации Джанлуки Ди Марцио, в связи с возможным срывом сделки по « » возобновил интерес к . Туринцы возобновили переговоры с представителями полузащитника.

Однако его трансфер возможен лишь в случае, если «Ювентус» покинет один из игроков. С наибольшей долей вероятности команду покинет , у которого есть предложение от « » – «Ювентус» готов отпустить полузащитника за 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов предложить за Парти 18-20 миллионов евро. Подробная статистика 30-летнего полузащитника доступна здесь.

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