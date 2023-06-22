«Ювентус» может купить Парти за 18-20 млн евро. Хавбек «Арсенала» согласен на трансфер

Теги Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал возможные трансферы Адриен Рабьо Томас Парти Футбол

«Ювентус» рассматривает возможность покупки полузащитника «Арсенала» Томаса Парти.

«Бьянконери» готовы предложить ганцу контракт на 3 года, сам 30-летний футболист согласен на переход, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Сделка может быть заключена за 18-20 млн евро.

По информации Фабрицио Романо, «Ювентус» уже запрашивал информацию о Парти. Клуб ждет определенности с будущим хавбека Адриена Рабьо.

Статистику Парти можно найти здесь.

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18 комментариев

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Umid Rahimov
Да вы что какие 18-20 млн, сейчас слепого и без одной ноги футболиста не дадут за такие деньги!
+13
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+13
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Umid Rahimov
Ответ Alexander Tryapyshko
а Парти - дадут!
Ну и дураки если за такие смешные деньги отдадут
+7
0
+7
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Дмитрий Бервинов
Такое чувство, что Арсенал на трансферном рынке никто не уважает. Постоянно из состава то бесплатно уходят, то за копейки
+3
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+3
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!!!Bata!!!
Кто бы сомневался в покупке футболиста за 30 лет, самый смак для Алегри, года через 4-5 наберет пиковую форму, подумал Масимилиано)
+3
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очумелый
Смеху подобие,нищеброды.40 не меньше
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Umid Rahimov
Ответ Alexander Tryapyshko
а Парти - дадут!
В эмираты 50 думаю возьмут если хорошо поторговаться
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Alexander Tryapyshko
Ответ Umid Rahimov
Да вы что какие 18-20 млн, сейчас слепого и без одной ноги футболиста не дадут за такие деньги!
а Парти - дадут!
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Juve164
Ответ ernar11
а что случилось то? он же был одним из ключевых игроков в прошлом сезоне. ещё так дёшево продают
Хотят омолодить полузащиту.
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Ruslan Drake
Ответ ernar11
а что случилось то? он же был одним из ключевых игроков в прошлом сезоне. ещё так дёшево продают
Под конец сезона сдал. Но тут, скорее всего, из-за возможной уголовки хотят избавиться
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Амбассадор провинциальной тоски
Мало, имхо - лучше уж тогда следующим летом бесплатно отпустить, год его игры, будет ценнее, чем 18 лямов.
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Левая бровь Анчелотти
Цена отличная безусловно, но все-таки я за Милинковича-Савича. Он и моложе и покруче будет, чем Парти.
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окечуква
Партею бы в СА как раз ехать, потому что в середняки он не пойдет, а для клубов амбициозных он слишком по уровню просел, да и возраст уже.
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Vovchichik
Do you have a party?
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Alexej Lasarew
Но Парти, но Парти?
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Иззат Туляганов
Удивительный игрок, прям без какой то серьёзной травмы очень сильно сдал и по сути одна из причин упущенного чемпионства.
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Maximilian Sinigr
Зачем? На его позицию есть народ, который моложе и перспективнее.
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ernar11
а что случилось то? он же был одним из ключевых игроков в прошлом сезоне. ещё так дёшево продают
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