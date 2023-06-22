«Ювентус» может купить Парти за 18-20 млн евро. Хавбек «Арсенала» согласен на трансфер
«Ювентус» рассматривает возможность покупки полузащитника «Арсенала» Томаса Парти.
«Бьянконери» готовы предложить ганцу контракт на 3 года, сам 30-летний футболист согласен на переход, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Сделка может быть заключена за 18-20 млн евро.
По информации Фабрицио Романо, «Ювентус» уже запрашивал информацию о Парти. Клуб ждет определенности с будущим хавбека Адриена Рабьо.
Статистику Парти можно найти здесь.
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