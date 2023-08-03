Экс-форвард сборной Испании, «Валенсии» и «Тоттенхэма» Сольдадо завершил карьеру. Воспитаннику «Реала» 38 лет

Теги Реал Мадрид Валенсия Вильярреал Леванте Роберто Сольдадо Ла Лига Сборная Испании по футболу Тоттенхэм Гранада Футбол

Экс-форвард сборной Испании Роберто Сольдадо завершил карьеру в 38 лет.

Испанец выступал за «Реал», «Осасуну», «Хетафе», «Тоттенхэм», «Вильярреал», «Фенербахче», «Гранаду», «Леванте» и «Валенсию».

Сольдадо также вызывался  в сборную Испании, сыграв за нее 12 матчей и забив семь голов.

Роберто – воспитанник «Реала». Его единственный трофей – победа в Ла Лиге-2007/08.

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11 комментариев

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10 матчей - 7 голов прекрасный результат.
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мне он Dream League Soccer всегда нравился) на нем мог любым способом забить)
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Ответ Bulat89
10 матчей - 7 голов прекрасный результат.
12 матчей
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Сольдадо и Негредо после вояжа на туманный Альбион так и не стали прежними
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Хороший был нападающий, жаль, что в Мадриде не удалось закрепиться, тем не менее в Валенсии был очень хорош.
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неплохо неплохо
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Хороший игрок был. Удачи вне поля Роберто
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В Валенсии был шикарен, а после перехода в Тоттенхэм карьера пошла по наклонной
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Сольдадо-Негредо-Льоренте. 3 испанских не самых топовых напа, которых я постоянно почему-то путал. Штош, 2 из них уже закончили, один Негредо ещё что-то там в Кадисе пытается доказать
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Негредо, Сальдадо , одни из последних более-менее классных форвардов Испании.
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