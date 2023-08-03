Экс-форвард сборной Испании, «Валенсии» и «Тоттенхэма» Сольдадо завершил карьеру. Воспитаннику «Реала» 38 лет
Экс-форвард сборной Испании Роберто Сольдадо завершил карьеру в 38 лет.
Испанец выступал за «Реал», «Осасуну», «Хетафе», «Тоттенхэм», «Вильярреал», «Фенербахче», «Гранаду», «Леванте» и «Валенсию».
Сольдадо также вызывался в сборную Испании, сыграв за нее 12 матчей и забив семь голов.
Роберто – воспитанник «Реала». Его единственный трофей – победа в Ла Лиге-2007/08.
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER
11 комментариев