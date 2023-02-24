Ла Лига подозревает договорной характер матча Кубка Испании-21/22 «Уракан Мелилья» – «Леванте» (0:8). Сольдадо сделал дубль в той игре

В Испании начали расследование договорного матча.

Жалоба Ла Лиги в Центр национальной полиции по обеспечению честности в спорте и азартных играх (CENPIDA) положила начало расследованию предполагаемого договорного матча в Кубке Испании.

Речь идет об игре первого раунда Кубка Испании «Уракан Мелилья» – «Леванте», которая состоялась 2 декабря 2021 года и завершилась со счетом 0:8. Дублем в том матче отметился экс-нападающий «Реала», «Тоттенхэма» и сборной Испании Роберто Сольдадо.

Ла Лига получила сведения от анонимного информатора по электронной почте, созданной в 2015 году отделом безопасности и честности, и сообщила о них в CENPIDA. В ходе расследования, которое продолжается до сих пор, были взяты показания у шести человек – все они имеют отношение к клубу «Уракан Мелилья». Отмечается, что « » не имеет представления о расследуемых фактах.