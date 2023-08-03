Вратарь «ПСЖ» Рико прооперирован в связи с аневризмой мозга. Прогноз по здоровью положительный

Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико перенес операцию в связи с аневризмой головного мозга.

Операция прошла в рамках восстановления после черепно-мозговой травмы, полученной после падения с лошади. Рико провел в коме около трех недель.

По словам супруги вратаря «ПСЖ», операция может иметь решающее значение для возможности продолжения лечения на дому. Альба Силва отметила, что, несмотря на серьезность полученной травмы, врачи дают позитивный прогноз на выздоровление футболиста.

«Все идет хорошо, нам нужно подождать, чтобы увидеть результат», – сказала Силва.

Возвращение Рико в футбол маловероятно. Вратарь «ПСЖ» за время в больнице похудел более чем на 20 кг и потерял мышечную массу, у него проблемы с речью

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER