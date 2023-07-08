Возвращение Рико в футбол маловероятно. Вратарь «ПСЖ» за время в больнице похудел более чем на 20 кг и потерял мышечную массу, у него проблемы с речью

Серхио Рико, вероятно, закончит карьеру из-за серьезной травмы.

Напомним, вратарь « » получил тяжелую черепно-мозговую травму после падения с лошади. У 29-летнего футболиста было диагностировано кровоизлияние в мозг. 19 дней он находился в состоянии искусственной комы, а в палате интенсивной терапии провел больше месяца.

Как сообщает RMC Sport со ссылкой на The Athletic, с момента госпитализации похудел более чем на 20 кг. Находясь в палате интенсивной терапии, он каждую неделю терял около 30% мышечной массы. Также футболист испытывает некоторые проблемы с речью.

Рико может быть выписан из больницы уже через две недели. В течение первых месяцев он будет восстанавливаться у себя дома, но возвращение игрока на поле маловероятно.