Возвращение Рико в футбол маловероятно. Вратарь «ПСЖ» за время в больнице похудел более чем на 20 кг и потерял мышечную массу, у него проблемы с речью

Теги ПСЖ лига 1 Франция Серхио Рико Здоровье Футбол

Серхио Рико, вероятно, закончит карьеру из-за серьезной травмы.

Напомним, вратарь «ПСЖ» получил тяжелую черепно-мозговую травму после падения с лошади. У 29-летнего футболиста было диагностировано кровоизлияние в мозг. 19 дней он находился в состоянии искусственной комы, а в палате интенсивной терапии провел больше месяца. 

Как сообщает RMC Sport со ссылкой на The Athletic, с момента госпитализации Серхио похудел более чем на 20 кг. Находясь в палате интенсивной терапии, он каждую неделю терял около 30% мышечной массы. Также футболист испытывает некоторые проблемы с речью.

Рико может быть выписан из больницы уже через две недели. В течение первых месяцев он будет восстанавливаться у себя дома, но возвращение игрока на поле маловероятно. 

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8 комментариев

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Cruel Snake
В такой ситуации главное жив остался. В любом случае, здоровья
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Имя Фамилия
Впереди тяжёлая реабилитация, семье сил.
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Сергей Ефимов
Ужас, лишний раз показывает, что нужно быть аккуратней во всём.
Один момент в жизни может изменить жизнь максимально радикально.
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Руслан Узденов
Местные эксперты по всем отраслям, предвещали, что он станет овощем, а тут только некоторые трудности с речью. При успешной реабилитации и огромном желании, того и гляди, в рамку вернётся.
+5
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Имя Фамилия
Ответ Direct free kick
Комментарий удален пользователем
Мартинес когда-то получит за свои выкрутасы, но точно не от лошади)
+4
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кто-то
Грустная история. Хоть и не сиял в футболе, но всё равно обидно так заканчивать
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Растиньяк
В Росгосужасе вполне может быть одним из лучших
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Direct free kick
Ответ Имя Фамилия
Впереди тяжёлая реабилитация, семье сил.
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Direct free kick
Ответ Имя Фамилия
Мартинес когда-то получит за свои выкрутасы, но точно не от лошади)
Великий Эмери легко может выбросить его в запас. Собственно именно Эмери открыл дорогу на серьёзный уровень для ряда вратарей, включая Рико. Он же может и закрыть для непорядочных людей
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