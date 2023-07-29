Амрабат обойдется «МЮ» в 50 млн фунтов (The Guardian)

Теги Фиорентина Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Софьян Амрабат деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» сможет купить Софьяна Амрабата только в случае исходящих трансферов.

По данным The Guardian, если манкунианцам удастся продать кого-то из ненужных игроков, они могут подписать хавбека «Фиорентины» или другого полузащитника оборонительного плана.

Утверждается, что Амрабат будет стоить около 50 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что «МЮ» близок к приобретению марокканца за 25 млн евро и бонусы. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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23 комментария

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Today I feel Qatari
Все правильно, 25 его рыночная стоимость, а еще 25 надбавка за то, что он играл под руководством Тен Хага, а значит МЮ по любому за ним придет
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Today I feel Qatari
Ответ NIRVANA
Хейтер ЭТХ?
Давай убеди меня, что МЮ последние два года покупает игроков по другому принципу лол
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Elik1989
Ответ Today I feel Qatari
Давай убеди меня, что МЮ последние два года покупает игроков по другому принципу лол
Есть такое. Ведь рано или поздно нужно будет покупать не только аяковцев или игроков из Нидерландов. Уж слишком сильно все это бросается в глаза и выглядит самонадеянно. Хотя, как тренер мне он очень импонирует.
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Lavinka
Пусть лесом идут с такой ценой .
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Andrew Kolevatykh
Ответ Аморалинни
Нажо брать, но за сотку, не меньше ПС: выкинуть Давида, купить за полтос Онану, а потом торговаться за каждый миллион, ведь денег нет)))
То переплачивать плохо, то экономить плохо. Без трансферов плохо, с трансферами плохо. Без трофеев плохо, с трофеями тоже не очень. Может, перестанем строить иллюзии и смиримся с тем, что за год не исправишь 10 лет просчётов?

Клуб торгуется, а это уже хорошо вне зависимости от финансового состояния. Клуб подбирает игроков под тренера, чтобы быстрее собрать боеспособный костяк, наладить систему, а впоследствии быстро встраивать в нее новых игроков.

Так-то в мире не так много клубов, которые могут купить игроков даже за 50-60 млн евро. Отсечем лиги ниже топ-5. Учтем, что каждый из таких клубов сможет сделать 1-3 дорогих трансфера за одно ТО (опустим исключения). Учтем и приоритетные позиции для усиления. Ну и учтем, что продать тоже надо вовремя: Белотти когда-то за 80 не продали, Милинкович-Савич и Кулибали тоже чуть ли не до 150 раздували и т.д. А ещё есть и желания игроков, которые порой довольно весомое значение имеют (можно потерять мотивацию играть за итальянский середняк без турнирных задач, когда тебя хотят взять в команду, которая собирается бороться за все трофеи).
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Artyr Dydkin
Ответ Today I feel Qatari
Все правильно, 25 его рыночная стоимость, а еще 25 надбавка за то, что он играл под руководством Тен Хага, а значит МЮ по любому за ним придет
Не болельщик МЮ, но мне кажется, по поводу Амрабата ты не прав. За ним много кто охотился. ТенХаг мог бы взять его ещё в Аякс, ибо тогда возможность такая была. Ценник на него был минимальным в то время. Опять же. Лишь мое мнение. Но с другой стороны, зачем он вам, при живом Каземиро
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Ответ Shuller18
Страшный сон испанских брусков распиаренных
Ригоберка не определился, Португалия все таки топы все кроме Роналду, или все таки бруски)))
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Shuller18
Страшный сон испанских брусков распиаренных
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SegaYasch
Ответ Today I feel Qatari
Давай убеди меня, что МЮ последние два года покупает игроков по другому принципу лол
О, ты из детского лагеря вернулся наконец-то?
Не хватало тебя
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Колено решфорда
Ответ Today I feel Qatari
Давай убеди меня, что МЮ последние два года покупает игроков по другому принципу лол
Ок, даже если такая тенденция есть, то я буду судить о том плохо это или хорошо когда начнется АПЛ. Пока есть к нему доверие есть из-за результата: после супер провала закончил в топ-3 АПЛ и по пути цепанул внутренний кубок.
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S1rAlex
Ответ mqh9pzrxgf
Ригоберка не определился, Португалия все таки топы все кроме Роналду, или все таки бруски)))
пусть он сначала с гендером и родной страной определится..))
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#SharkTeam
Ответ rigobersong
В Утрехте:)
Ахаха
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