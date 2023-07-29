Амрабат обойдется «МЮ» в 50 млн фунтов (The Guardian)
«Манчестер Юнайтед» сможет купить Софьяна Амрабата только в случае исходящих трансферов.
По данным The Guardian, если манкунианцам удастся продать кого-то из ненужных игроков, они могут подписать хавбека «Фиорентины» или другого полузащитника оборонительного плана.
Утверждается, что Амрабат будет стоить около 50 млн фунтов.
Ранее сообщалось, что «МЮ» близок к приобретению марокканца за 25 млн евро и бонусы. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Клуб торгуется, а это уже хорошо вне зависимости от финансового состояния. Клуб подбирает игроков под тренера, чтобы быстрее собрать боеспособный костяк, наладить систему, а впоследствии быстро встраивать в нее новых игроков.
Так-то в мире не так много клубов, которые могут купить игроков даже за 50-60 млн евро. Отсечем лиги ниже топ-5. Учтем, что каждый из таких клубов сможет сделать 1-3 дорогих трансфера за одно ТО (опустим исключения). Учтем и приоритетные позиции для усиления. Ну и учтем, что продать тоже надо вовремя: Белотти когда-то за 80 не продали, Милинкович-Савич и Кулибали тоже чуть ли не до 150 раздували и т.д. А ещё есть и желания игроков, которые порой довольно весомое значение имеют (можно потерять мотивацию играть за итальянский середняк без турнирных задач, когда тебя хотят взять в команду, которая собирается бороться за все трофеи).
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