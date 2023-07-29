Амрабат обойдется «МЮ» в 50 млн фунтов (The Guardian)

«Манчестер Юнайтед» сможет купить Софьяна Амрабата только в случае исходящих трансферов.

По данным The Guardian, если манкунианцам удастся продать кого-то из ненужных игроков, они могут подписать хавбека «Фиорентины» или другого полузащитника оборонительного плана.

Утверждается, что будет стоить около 50 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что « » близок к приобретению марокканца за 25 млн евро и бонусы. С его статистикой можно ознакомиться здесь.