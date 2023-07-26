«Ливерпуль» сделает новое предложение по Лавиа. «Саутгемптон» хочет не менее 50 млн фунтов

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Саутгемптон чемпионшип деньги Ромео Лавиа Футбол

«Ливерпуль» готовит улучшенное предложение «Саутгемптону» по Ромео Лавиа.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Саутгемптон» настаивает, что хочет получить за 19-летнего полузащитника не менее 50 миллионов фунтов.

Отмечается, что Лавиа хочет перейти в «Ливерпуль», поэтому проблем с согласованием условий личного контракта не возникнет. Переговоры с бельгийцем велись в течение нескольких недель.

Ранее стало известно, что «Саутгемптон» отклонил первое предложение «Ливерпуля» по Лавиа на сумму в 37 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне АПЛ Лавиа провел 29 матчей. Подробная статистика бельгийца доступна здесь

 

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Комисаров
Ответ bold
37,5
У тебя температура 🤒
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лейтенант Пахомов
Ответ MansZ
Для баланса нужен ещё один полузащитник оборонительного плана и один защитник. Тогда можно и за что-то побороться
Вот Лавиа как раз оборонительный. Если удастся забрать его и отправить Фаба с Хендерсоном в СА, тогда останется лишь подыскать защитника.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maximilian_15
Ответ Андрей Романов
а что с тюрамом?
С каким?
Если с Маркусом, то он в Интере.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Комисаров
Ответ Лейтенант Пахомов
Вот Лавиа как раз оборонительный. Если удастся забрать его и отправить Фаба с Хендерсоном в СА, тогда останется лишь подыскать защитника.
Там Рамос свободен)) на сезон можно было бы позвать)) Силва после ПСЖ играет же , и Сережка сможет
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MansZ
Для баланса нужен ещё один полузащитник оборонительного плана и один защитник. Тогда можно и за что-то побороться
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Лучше за Кайседу 100тку чем за ноунейма 50
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Романов
Ответ Андрей Романов
а что с тюрамом?
с кефреном
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Романов
а что с тюрамом?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Романов
Ответ maximilian_15
С каким? Если с Маркусом, то он в Интере.
спасибо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melwood- lfc
на 45+5 сойдутся
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bold
37,5
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джанлука Нальюка
Правого защитника собираются покупать ?
Трент в предсезонке в центре играет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vals1702
не стоит таких денег сейчас. Раскинуть по годам и оплатить в 2-3 транша, если только
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aggrrist
Когда говорят, что в РПЛ переплаты за игроков, потом смотришь на АПЛ и видишь где действительно переплаты.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великолепный Пеп
Ответ Лейтенант Пахомов
Вот Лавиа как раз оборонительный. Если удастся забрать его и отправить Фаба с Хендерсоном в СА, тогда останется лишь подыскать защитника.
Если Фабиньо уедет в СА, то извините, но одним Лавия сыт не будешь. Он и в отборе и в пасах хуже Фаба в нормальных кондициях, это очень перспективный игрок но не уровень готового опорника топ клуба.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tybalt
Ответ llolishe
Лучше за Кайседу 100тку чем за ноунейма 50
есди уйдут Фабиньо и Тьяго, то Кайседо тоже возьмут с Лавией.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий