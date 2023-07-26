«Ливерпуль» сделает новое предложение по Лавиа. «Саутгемптон» хочет не менее 50 млн фунтов
«Ливерпуль» готовит улучшенное предложение «Саутгемптону» по Ромео Лавиа.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Саутгемптон» настаивает, что хочет получить за 19-летнего полузащитника не менее 50 миллионов фунтов.
Отмечается, что Лавиа хочет перейти в «Ливерпуль», поэтому проблем с согласованием условий личного контракта не возникнет. Переговоры с бельгийцем велись в течение нескольких недель.
Ранее стало известно, что «Саутгемптон» отклонил первое предложение «Ливерпуля» по Лавиа на сумму в 37 миллионов фунтов.
В минувшем сезоне АПЛ Лавиа провел 29 матчей. Подробная статистика бельгийца доступна здесь.
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