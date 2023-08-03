Директор «Спартака» о «Зените»: «У нас есть возможность побороться. У нас лидеры все остались, в отличие от них. Есть стабилизация»
Директор «Спартака» считает, что клуб поборется за чемпионство с «Зенитом» в этом сезоне.
«Во-первых, в «Спартаке» последние годы редкий тренер работал два сезона подряд. В этом плане у Абаскаля уже есть преимущество. Во-вторых, у нас в составе лишь точечные изменения.
Лидеры все остались, в отличие от «Зенита». Для «Спартака» это уже стабилизация. Поэтому как раз сезон-23/24 заметно отличается от прошлых. У нас есть возможность побороться с «Зенитом», – сказал новый исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых.
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