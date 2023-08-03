Директор «Спартака» о «Зените»: «У нас есть возможность побороться. У нас лидеры все остались, в отличие от них. Есть стабилизация»

Директор «Спартака» считает, что клуб поборется за чемпионство с «Зенитом» в этом сезоне.

«Во-первых, в « » последние годы редкий тренер работал два сезона подряд. В этом плане у уже есть преимущество. Во-вторых, у нас в составе лишь точечные изменения.

Лидеры все остались, в отличие от « ». Для «Спартака» это уже стабилизация. Поэтому как раз сезон-23/24 заметно отличается от прошлых. У нас есть возможность побороться с «Зенитом», – сказал новый исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых.

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