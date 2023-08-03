Директор «Спартака» о «Зените»: «У нас есть возможность побороться. У нас лидеры все остались, в отличие от них. Есть стабилизация»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Сергей Белых Футбол

Директор «Спартака» считает, что клуб поборется за чемпионство с «Зенитом» в этом сезоне.

«Во-первых, в «Спартаке» последние годы редкий тренер работал два сезона подряд. В этом плане у Абаскаля уже есть преимущество. Во-вторых, у нас в составе лишь точечные изменения.

Лидеры все остались, в отличие от «Зенита». Для «Спартака» это уже стабилизация. Поэтому как раз сезон-23/24 заметно отличается от прошлых. У нас есть возможность побороться с «Зенитом», – сказал новый исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых.

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25 комментариев

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Новый цикл начинается что ли? Опять похоже всё закончится увольнением руководства и тренера.
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Ответ Captain_Noname
Борьба началась с трёх ударов по воротам за три тура💪
Вообще-то это стопроцентная реализация.
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Он прав
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Звучит логично. Какой-то слишком рассудительный для "Спартака" директор. Где вопли про перчатки, дух, борщ, заговоры и величие?
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Ответ Isshin88
Новый цикл начинается что ли? Опять похоже всё закончится увольнением руководства и тренера.
Никто не знает, что будет. А я верю в хорошее будущее. Иначе зачем вообще болеть за клуб!
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Ответ Owen_the_Simple
Звучит логично. Какой-то слишком рассудительный для "Спартака" директор. Где вопли про перчатки, дух, борщ, заговоры и величие?
Не спешите, коллега. Сейчас Зенит сделает пару покупок лямов по 20-25 и начнется: газпромовские деньги и админресурс убили интригу
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Где-то на берегах Италии засмеялся Кокорин)
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Возможность есть, да. Вопрос в том, как ею распорядится Спартак.
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Хочется смотреть красивый футбол, а не борьбу, это все-таки другой вид спорта.
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Уже этой стабилизации 6 лет проходит) ну ждем, ждем)
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Очень адекватно на самом деле. Он ведь говорит только про возможность побороться с Зенитом.
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Ответ WelD
Никто не знает, что будет. А я верю в хорошее будущее. Иначе зачем вообще болеть за клуб!
Здесь согласен. Всегда надо настраиваться на позитив.
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Ответ Isshin88
Новый цикл начинается что ли? Опять похоже всё закончится увольнением руководства и тренера.
Да не, Абаскаль довольно таки классный тренер и стартовал Спартак неплохо, но там соперники были слабые, будем посмотреть на игру с командами первой восьмерки. Все эти легенды, руководители ляпают языком про титул, борьбу а виноват окажется потом Абаскаль
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Ответ Marina_Greta
Да не, Абаскаль довольно таки классный тренер и стартовал Спартак неплохо, но там соперники были слабые, будем посмотреть на игру с командами первой восьмерки. Все эти легенды, руководители ляпают языком про титул, борьбу а виноват окажется потом Абаскаль
Это, к сожалению, типичная ситуация. У многих хороших тренеров не получилось со Спартаком. Может конечно Абаскаль покажет стабильный результат, но со Спартаком никогда ничего нельзя загадывать. Сейчас хотя бы у руля нет Федуна с Заремой. У них вообще не было никакой продуманной стратегии.
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Ответ Isshin88
Это, к сожалению, типичная ситуация. У многих хороших тренеров не получилось со Спартаком. Может конечно Абаскаль покажет стабильный результат, но со Спартаком никогда ничего нельзя загадывать. Сейчас хотя бы у руля нет Федуна с Заремой. У них вообще не было никакой продуманной стратегии.
Что есть, то есть...
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