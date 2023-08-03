Эракович об имени Страхиня: «Хочу стать страхом и ужасом для остальных команд. Шутка»

Теги Зенит премьер-лига Россия Страхиня Эракович Футбол

Футболист «Зенита» Страхиня Эракович рассказал о своем имени.

– У вас для русскоговорящего человека очень необычное имя с говорящим смыслом. Болельщики уже шутят, что вы приехали наводить страх и ужас на соперников «Зенита» в РПЛ. Что вы об этом думаете?

– Мне бы хотелось стать тем самым страхом и ужасом для остальных команд. Но это, конечно, шутка. В Сербии это абсолютно нормальное имя, скоро к этому привыкнете, – сказал сербский футболист «Зенита».

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6 комментариев

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Парень на позитиве, это радует. С другой стороны огорчает, что оказался не у нас в Спартаке.
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Сначала кажется, что имя не мужское, типо так некрасивых девочек называют в Сербии, но У нет, так что показалось
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Вполне нормальное желание
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