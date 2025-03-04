Энрике восстановился и готов сыграть с «Факелом». Форвард «Зенита» пропустил матч с ЦСКА из-за мышечной травмы («СЭ»)
Форвард «Зенита» Луис Энрике восстановился после травмы.
24-летний вингер пропустил матч 19-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (0:0) из-за мышечного повреждения.
По информации «Спорт-Экспресса», Энрике успешно прошел медицинские тесты и работает в общей группе.
Он отправится вместе с командой на выезд в Воронеж, где «Зенит» 8 марта проведет игру 20-го тура чемпионата России с «Факелом».
Генич об Энрике в «Зените»: «Футболист за 35 млн евро должен выигрывать матчи в одиночку»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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