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  • Мажич об угловых при задержке мяча вратарем на 8+ секунд: «Начнем готовить наших арбитров, когда получим письмо от IFAB и ФИФА. Раньше правила о затяжке времени были размыты»
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Мажич об угловых при задержке мяча вратарем на 8+ секунд: «Начнем готовить наших арбитров, когда получим письмо от IFAB и ФИФА. Раньше правила о затяжке времени были размыты»

Милорад Мажич заявил, что в России применят новое правило о затяжке времени.

Ранее Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил изменения в правилах. Теперь судья будет назначать угловой в пользу соперника, если голкипер держит мяч более 8 секунд.

«С сезона-2025/26 IFAB вводит большие изменения. Последние пять секунд судья будет отсчитывать рукой, чтобы это было видно всем игрокам, зрителям, комментаторам и тренерам команд.

На мой взгляд, плюсы этого нововведения в том, что правила о затяжке времени были очень размыты. За удержание мяча вратаря наказывали свободным ударом. Теперь это будет более строгое правило – через восемь секунд арбитр будет назначать угловой в пользу команды соперника.

Конечно, когда мы получим официальное письмо от IFAB и ФИФА, мы оповестим об этом РПЛ, ФНЛ и всю российскую футбольную общественность и начнем готовить наших арбитров», – сказал глава департамента судейства РФС Милорад Мажич.

Судьи будут назначать угловые при задержке мяча вратарем более чем на 8 секунд. Правило введут со следующего сезона

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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