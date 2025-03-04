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Игроки и тренеры «Чайки» подхватили вирус на сборах в Турции. Переболела вся команда, у Калешина была температура 40

Футболисты и тренерский штаб «Чайки» испытывают проблемы со здоровьем.

По информации журналиста Сергея Ильева, команда подхватила вирус на зимних сборах в Турции, все переболели, у некоторых недомогание сохраняется до сих пор.

Главный тренер Евгений Калешин по этой причине пропустил матч с «Уфой» в 22-м туре Мелбет Первой лиги (1:1), у специалиста несколько дней держалась температура 40 градусов.

Отмечается, что это не единственный подобный случай в чемпионате: например, футболист КАМАЗа Мухаммад Султонов из-за этого не сыграл с тульским «Арсеналом» (2:1).

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым»
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