Игроки и тренеры «Чайки» подхватили вирус на сборах в Турции. Переболела вся команда, у Калешина была температура 40
Футболисты и тренерский штаб «Чайки» испытывают проблемы со здоровьем.
По информации журналиста Сергея Ильева, команда подхватила вирус на зимних сборах в Турции, все переболели, у некоторых недомогание сохраняется до сих пор.
Главный тренер Евгений Калешин по этой причине пропустил матч с «Уфой» в 22-м туре Мелбет Первой лиги (1:1), у специалиста несколько дней держалась температура 40 градусов.
Отмечается, что это не единственный подобный случай в чемпионате: например, футболист КАМАЗа Мухаммад Султонов из-за этого не сыграл с тульским «Арсеналом» (2:1).
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым»
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