«Зенит» не станет чемпионом, если сильно не прибавит. Нет комбинационной игры». Шалимов о петербуржцах

Игорь Шалимов заявил, что «Зенит» не станет чемпионом, если не прибавит в игре.

Клуб из Санкт-Петербурга дома сыграл вничью с ЦСКА (0:0) в первом матче после возобновления чемпионата России.

«Зенит», «Спартак» и «Краснодар» набрали по 40 очков после 19-го тура Мир РПЛ , петербуржцы идут выше по дополнительным показателям.

«По тому, что я увидел, могу сказать – если не изменится игра, «Зенит» не станет чемпионом, надо сильно прибавлять. Нет комбинационной игры, а при схеме 4-4-2 и подборе игроков, что мы увидели с ЦСКА, нужны очень яркие исполнители в атаке.

Это должно быть, как в «МЮ» времен Коула и Йорка в атаке. Надо или перестраиваться по схеме, или так чемпионат не выиграть», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Шалимов.

«Зенит», «Спартак» и «Краснодар» – вровень по 40 очков. Кто и почему лидирует сейчас?