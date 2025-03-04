«Зенит» не станет чемпионом, если сильно не прибавит. Нет комбинационной игры». Шалимов о петербуржцах
Клуб из Санкт-Петербурга дома сыграл вничью с ЦСКА (0:0) в первом матче после возобновления чемпионата России.
«Зенит», «Спартак» и «Краснодар» набрали по 40 очков после 19-го тура Мир РПЛ, петербуржцы идут выше по дополнительным показателям.
«По тому, что я увидел, могу сказать – если не изменится игра, «Зенит» не станет чемпионом, надо сильно прибавлять. Нет комбинационной игры, а при схеме 4-4-2 и подборе игроков, что мы увидели с ЦСКА, нужны очень яркие исполнители в атаке.
Это должно быть, как в «МЮ» времен Коула и Йорка в атаке. Надо или перестраиваться по схеме, или так чемпионат не выиграть», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Шалимов.
«Зенит», «Спартак» и «Краснодар» – вровень по 40 очков. Кто и почему лидирует сейчас?
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