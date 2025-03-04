Матч «Циндао Вест Кост» – «Ухань Фри Таунс», прерванный из-за проливного дождя, доиграли c 18-й минуты на следующий день. Хозяева победили 2:0
«Циндао Вест Кост» обыграл «Ухань Фри Таунс» в матче Суперлиги Китая (2:0).
Встреча должна была состояться в воскресенье, 2 марта, но игру приостановили на 18-й минуте из-за проливного дождя. К тому моменту «Вест Кост» вел 1:0 благодаря голу Абдула-Азиза Якубу. Среди прочих рассматривали вариант с переигровкой в другую дату, но это не устроило хозяев поля.
Было принято решение доиграть матч на следующий день, 3 марта. В итоге «Циндао» победил 2:0 после гола Дуаня Лююя на 80-й минуте, мяч Якубу остался в силе.
Теперь «Вест Кост» занимает 4-е место в Суперлиге Китая, «Ухань Фри Таунс» опустился на 16-ю строчку.
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «Китайский футбол»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости