Матч «Циндао Вест Кост» – «Ухань Фри Таунс», прерванный из-за проливного дождя, доиграли c 18-й минуты на следующий день. Хозяева победили 2:0

«Циндао Вест Кост» обыграл «Ухань Фри Таунс» в матче Суперлиги Китая (2:0).

Встреча должна была состояться в воскресенье, 2 марта, но игру приостановили на 18-й минуте из-за проливного дождя . К тому моменту «Вест Кост» вел 1:0 благодаря голу Абдула-Азиза Якубу. Среди прочих рассматривали вариант с переигровкой в другую дату, но это не устроило хозяев поля.

Было принято решение доиграть матч на следующий день, 3 марта. В итоге «Циндао» победил 2:0 после гола Дуаня Лююя на 80-й минуте, мяч Якубу остался в силе.

Теперь «Вест Кост» занимает 4-е место в Суперлиге Китая, «Ухань Фри Таунс» опустился на 16-ю строчку.