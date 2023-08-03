QJL, «Ничего Обычного» и Copa KZ разработали форму для сборной казахской QJ League и коллекцию мерча

Представлена форма для сборной QJ League.

Freedom QJ League проводит соревнования высокого уровня среди юношеских команд профессиональных футбольных клубов Казахстана. Победитель QJ League получает право представлять Казахстан в Юношеской лиге УЕФА.

Сборная QJ League – это команда, составленная из лучших игроков лиги прямо сейчас. 29 июля футболисты провели выставочный матч, который прошел в Казахстане впервые – по примеру ведущих мировых чемпионатов МЛС, НБА, НХЛ и КХЛ. В состав сборной вошли 25 игроков из всех клубов лиги.

Специально для сборной были разработаны игровая и тренировочная формы и капсульная коллекция одежды. Над концепцией QJ League работала совместно с творческим объединением «Ничего Обычного» и Copa KZ.

Дизайн формы и экипировки основан на трех элементах: цветах лиги, слове «СЕГОДНЯ» на казахском (БҮГІН), английском (TODAY) и русском языках и слове FREEDOM («Свобода»).

«Футболист, который живет со словом СЕГОДНЯ на себе, который это слово в себе несет, действительно движется к своему ЗАВТРА. В основном комплекте формы СЕГОДНЯ размещается на рукавах футболок, на тренировочной форме и на экипировке – на груди.

Слово FREEDOM, третий образующий элемент дизайна, – это СВОБОДА, которая зашита во все изделия. На футболках и худи FREEDOM специально спрятана внутри рукава или под капюшон – она всегда со своим обладателем, и совершив определенное действие, герой может

увеличить степень этой свободы, продемонстрировав ее окружающим.

Мы хотим, чтобы наши игроки двигались СЕГОДНЯ с чувством СВОБОДЫ внутри и в собственных цветах, которые отражают искренние эмоции. Если это получится, то ЗАВТРА, о котором мечтают ребята, обязательно наступит», – говорится в пресс-релизе QJ League.

Свобода сегодня: как мы создали форму для лучших игроков казахской QJ League