«Торпедо» представило форму совместно с «Ничего Обычного». На гостевом комплекте – схема шасси автомобиля «ЗИС-спорт», на домашнем – улицы района ЗИЛ

«Торпедо» представило игровую форму на сезон-2023/24.

Концепция формы была разработана техническим партнером «Торпедо» Wildberries совместно с творческим объединением « », основанным профессиональными футболистами. Комплекты выполнены в классических для « » цветах, но с уникальной концепцией, отражающей ДНК клуба и его историю.

Паттерном гостевого комплекта формы стала схема шасси автомобиля «ЗИС-спорт», отражающая эстетику прошлого Комплект посвящен началу истории «Торпедо», жизнь которого была тесно связана с заводом. Форма выполнена в черном цвете с оранжевым паттерном, вратарская – оранжевая с черным рисунком.

Домашний комплект формы отражает настоящее и будущее клуба. Он выполнен в белом цвете, на футболку нанесен отпечаток современного ЗИЛа – крупного района Москвы. Вратарская форма окрашена в зеленый цвет.

Фото: Артем Ипполитов

Также клуб представил форму специальным роликом.