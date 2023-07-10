«Торпедо» представило форму совместно с «Ничего Обычного». На гостевом комплекте – схема шасси автомобиля «ЗИС-спорт», на домашнем – улицы района ЗИЛ

Теги премьер-лига Россия Первая лига Торпедо игровая форма стиль Ничего Обычного Футбол

«Торпедо» представило игровую форму на сезон-2023/24.

Концепция формы была разработана техническим партнером «Торпедо» Wildberries совместно с творческим объединением «Ничего Обычного», основанным профессиональными футболистами. Комплекты выполнены в классических для «Торпедо» цветах, но с уникальной концепцией, отражающей ДНК клуба и его историю.

Паттерном гостевого комплекта формы стала схема шасси автомобиля «ЗИС-спорт», отражающая эстетику прошлого Комплект посвящен началу истории «Торпедо», жизнь которого была тесно связана с заводом. Форма выполнена в черном цвете с оранжевым паттерном, вратарская – оранжевая с черным рисунком.

Домашний комплект формы отражает настоящее и будущее клуба. Он выполнен в белом цвете, на футболку нанесен отпечаток современного ЗИЛа – крупного района Москвы. Вратарская форма окрашена в зеленый цвет.

Фото: Артем Ипполитов

Также клуб представил форму специальным роликом.

8 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Но Сони эриксон что ли фоткали?
+11
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xm
ну не плохо, кстати!
+8
-1
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Tima_Milan
семки подмели на первой фотке?
+4
0
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Игорь Васильев
Очень интересно, но ничего не видно
+2
0
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Никита Самарин
👍
+1
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corazón blanco
По крайней мере креативно.
0
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Мельников Михаил
Улыбайтесь господа! Что с такими кислыми рожами на съёмку выходить?
0
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T622222
Ответ Очки Дани Алвеса
Но Сони эриксон что ли фоткали?
На наш новый телефон
0
0
0
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