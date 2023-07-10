«Торпедо» представило форму совместно с «Ничего Обычного». На гостевом комплекте – схема шасси автомобиля «ЗИС-спорт», на домашнем – улицы района ЗИЛ
«Торпедо» представило игровую форму на сезон-2023/24.
Концепция формы была разработана техническим партнером «Торпедо» Wildberries совместно с творческим объединением «Ничего Обычного», основанным профессиональными футболистами. Комплекты выполнены в классических для «Торпедо» цветах, но с уникальной концепцией, отражающей ДНК клуба и его историю.
Паттерном гостевого комплекта формы стала схема шасси автомобиля «ЗИС-спорт», отражающая эстетику прошлого Комплект посвящен началу истории «Торпедо», жизнь которого была тесно связана с заводом. Форма выполнена в черном цвете с оранжевым паттерном, вратарская – оранжевая с черным рисунком.
Домашний комплект формы отражает настоящее и будущее клуба. Он выполнен в белом цвете, на футболку нанесен отпечаток современного ЗИЛа – крупного района Москвы. Вратарская форма окрашена в зеленый цвет.
Фото: Артем Ипполитов
Также клуб представил форму специальным роликом.
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