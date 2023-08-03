Хавбек «Рубина» Угучукву перед «Спартаком»: «В футболе выигрывают не имена, а футболисты»

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия Угучукву Иву Футбол

Угучукву Иву высказался в преддверии матча «Рубина» со «Спартаком» в 3-м туре Мир РПЛ.

Игра пройдет в субботу в Казани.

«Безусловно, в футбольном мире все знают про «Спартак», про его уровень.

Но это футбол, здесь выигрывают не имена, а футболисты, которые выходят на поле и бьются», — сказал хавбек «Рубина».

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15 комментариев

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Или Безбородов
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Какая мощная философия. Не имена, а футболисты. Как жаль, что у футболистов есть имена, тогда бы вообще круто звучало.
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Имя фиг прочтешь) Вспомнился простой африканский парень по имени Uvuvwevwevwe Onyetenyevwe Ugwemuhwem Osas )))))
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опять начинается самопиар за счёт другой команды, каждый сезон одно и тоже
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А я думал, что побеждает команда.... Ну ладно, он футболист, ему виднее 😕
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С таким именем я бы тоже так думал))
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Рубин - тренерская команда. Но некоторый уровень игроков - достаточно средний.
При должной концентрации и определенном везение легко могут дома зацепить очки против Спартака.
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чЁ за спартак и какой у него уровень, с десятого места на третье и обратно ?
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Не в бровь, а в глаз....
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Армяне всегда славились чувством юмора !
Взять хотя бы Петросяна
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Ну в имена Угучукву проиграл бы только Чуквуезе и Чуквуэмеке
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Ответ Саша Нижурин
опять начинается самопиар за счёт другой команды, каждый сезон одно и тоже
Ну это звездный час каждого провинциального клуба, когда в гости Спартак приезжает.
Можно попиариться до.
А после еще целую неделю рассказывать как они были не хуже, даже если и проиграли. А если вдруг в какой-то спорной ситуации судья встанет на сторону Спартака, то можно еще рассказать о том, как судья их прибил. И вот если бы не тот момент, то они обязательно набрали бы очки.
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