Хавбек «Рубина» Угучукву перед «Спартаком»: «В футболе выигрывают не имена, а футболисты»
Угучукву Иву высказался в преддверии матча «Рубина» со «Спартаком» в 3-м туре Мир РПЛ.
Игра пройдет в субботу в Казани.
«Безусловно, в футбольном мире все знают про «Спартак», про его уровень.
Но это футбол, здесь выигрывают не имена, а футболисты, которые выходят на поле и бьются», — сказал хавбек «Рубина».
При должной концентрации и определенном везение легко могут дома зацепить очки против Спартака.
Взять хотя бы Петросяна
Можно попиариться до.
А после еще целую неделю рассказывать как они были не хуже, даже если и проиграли. А если вдруг в какой-то спорной ситуации судья встанет на сторону Спартака, то можно еще рассказать о том, как судья их прибил. И вот если бы не тот момент, то они обязательно набрали бы очки.