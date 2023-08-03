Хавбек «Рубина» Угучукву перед «Спартаком»: «В футболе выигрывают не имена, а футболисты»

Угучукву Иву высказался в преддверии матча «Рубина» со «Спартаком» в 3-м туре Мир РПЛ.

Игра пройдет в субботу в Казани.

«Безусловно, в футбольном мире все знают про « », про его уровень.

Но это футбол, здесь выигрывают не имена, а футболисты, которые выходят на поле и бьются», — сказал хавбек « ».