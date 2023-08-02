Хавбек «Интер Майами» Тэйлор: «Умение Месси принимать решения потрясает, он не ошибается. Хочется учиться у Лео, и он подходит и объясняет»

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Роберт Тэйлор Футбол

Роберт Тэйлор поделился ощущениями от игры с Лионелем Месси за «Интер Майами».

«Естественно, это как сбывшаяся мечта. Я всю жизнь наблюдал за его игрой на самом высоком уровне, а теперь играю с ним в одной команде – это просто безумие.

Каждый день смотришь на то, как он тренируется и играет, и стараешься учиться. Его умение принимать решения потрясает. Я не видел, чтобы он принимал ошибочные решения на тренировках или во время матчей. Так что ты просто хочешь постараться у него чему-то научиться.

Он подходит ко мне и объясняет, как я должен располагаться в тех или иных ситуациях», – сказал полузащитник.

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11 комментариев

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Ответ WelcomeBackPURE
Сыграл бы у нас во дворе, любой дед тебе объяснит как надо играть, пиндос
он финн
+5
-1
+4
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От умения принимать решения и чтения игры Месси доминирует во всех игровых компонентах
1) голы (73) за сезон и 91 за год + 6 золотых бутс
2) голевые передачи- больше всех среди действующих + 5 званий лучшего плеймекера
3) больше всех голов из-за пределов и со штрафных ( из действующих игроков
4) больше всех обводок
Лучший бомбардир. Лучший ассистент, лучший дриблер, лучший исполнитель стандартов
+3
-1
+2
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Не каждому в жизни такой шанс выпадает сыграть с одним из лучших игроков мира, так что, ребятам с Интера повезло. Особенно молодым.
+6
-5
+1
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Сыграл бы у нас во дворе, любой дед тебе объяснит как надо играть, пиндос
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Ответ WelcomeBackPURE
Тем более
Да? А какая разница)
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Ответ Misunderstood
Да? А какая разница)
Надо было ему смотреть особенности нац охоты, не тупил был так
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Ответ Казанский парень
он финн
Фины теперь тоже под пиндосами
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Ответ WelcomeBackPURE
Сыграл бы у нас во дворе, любой дед тебе объяснит как надо играть, пиндос
Согласен, тактика одна, дали мяч ##яч
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Ответ WelcomeBackPURE
Сыграл бы у нас во дворе, любой дед тебе объяснит как надо играть, пиндос
Оно и видно
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Ответ Пикачу82
Фины теперь тоже под пиндосами
ну давайте теперь французов, бельгийцев, люксембуржцев, к примеру, называть пиндосами
а что? они тоже в нато
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