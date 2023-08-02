Хавбек «Интер Майами» Тэйлор: «Умение Месси принимать решения потрясает, он не ошибается. Хочется учиться у Лео, и он подходит и объясняет»
Роберт Тэйлор поделился ощущениями от игры с Лионелем Месси за «Интер Майами».
«Естественно, это как сбывшаяся мечта. Я всю жизнь наблюдал за его игрой на самом высоком уровне, а теперь играю с ним в одной команде – это просто безумие.
Каждый день смотришь на то, как он тренируется и играет, и стараешься учиться. Его умение принимать решения потрясает. Я не видел, чтобы он принимал ошибочные решения на тренировках или во время матчей. Так что ты просто хочешь постараться у него чему-то научиться.
Он подходит ко мне и объясняет, как я должен располагаться в тех или иных ситуациях», – сказал полузащитник.
Месси слишком легко в США: теперь дубль и ассист с «Атлантой». Праздновал в стиле Тора!
1) голы (73) за сезон и 91 за год + 6 золотых бутс
2) голевые передачи- больше всех среди действующих + 5 званий лучшего плеймекера
3) больше всех голов из-за пределов и со штрафных ( из действующих игроков
4) больше всех обводок
Лучший бомбардир. Лучший ассистент, лучший дриблер, лучший исполнитель стандартов
а что? они тоже в нато