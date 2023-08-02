Хавбек «Интер Майами» Тэйлор: «Умение Месси принимать решения потрясает, он не ошибается. Хочется учиться у Лео, и он подходит и объясняет»

Роберт Тэйлор поделился ощущениями от игры с Лионелем Месси за «Интер Майами».

«Естественно, это как сбывшаяся мечта. Я всю жизнь наблюдал за его игрой на самом высоком уровне, а теперь играю с ним в одной команде – это просто безумие.

Каждый день смотришь на то, как он тренируется и играет, и стараешься учиться. Его умение принимать решения потрясает. Я не видел, чтобы он принимал ошибочные решения на тренировках или во время матчей. Так что ты просто хочешь постараться у него чему-то научиться.

Он подходит ко мне и объясняет, как я должен располагаться в тех или иных ситуациях», – сказал полузащитник.

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