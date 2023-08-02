Альба о Месси в «Интер Майами»: «Он очень счастлив, полон энтузиазма. Надеюсь, что отдам ему еще много голевых передач»
Жорди Альба высказался о воссоединении с Лионелем Месси.
Бывшие игроки «Барселоны» перешли в «Интер Майами».
– Ты хочешь снова ассистировать Месси, возродить эту волшебную связку?
– Да, эта связь не потеряна, а также у нас хорошее взаимопонимание с Буси [Серджи Бускетсом], мы знаем друг друга уже много лет. Я надеюсь, что отдам еще много голевых передач Месси, приятно снова играть с ним.
– Какое впечатление на тебя произвел Лео? Ему ведь пришлось нелегко в Париже...
– Он очень счастлив. Понятно, что перемены никогда не даются легко, но прямо сейчас я вижу, что он очень счастлив, полон энтузиазма, готов к этому испытанию, и я очень рад за него и его семью. Играть вместе – это тоже стимул для нас, – сказал защитник.
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