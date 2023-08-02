Альба о Месси в «Интер Майами»: «Он очень счастлив, полон энтузиазма. Надеюсь, что отдам ему еще много голевых передач»

Теги МЛС Лионель Месси Серджи Бускетс Жорди Альба Интер Майами Футбол

Жорди Альба высказался о воссоединении с Лионелем Месси.

Бывшие игроки «Барселоны» перешли в «Интер Майами». 

– Ты хочешь снова ассистировать Месси, возродить эту волшебную связку?

– Да, эта связь не потеряна, а также у нас хорошее взаимопонимание с Буси [Серджи Бускетсом], мы знаем друг друга уже много лет. Я надеюсь, что отдам еще много голевых передач Месси, приятно снова играть с ним. 

– Какое впечатление на тебя произвел Лео? Ему ведь пришлось нелегко в Париже...

– Он очень счастлив. Понятно, что перемены никогда не даются легко, но прямо сейчас я вижу, что он очень счастлив, полон энтузиазма, готов к этому испытанию, и я очень рад за него и его семью. Играть вместе – это тоже стимул для нас, – сказал защитник.

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5 комментариев

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Отец Абду
В сезоне 20-21 связка Альба - Месси это было что то с чем то:)
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& Co1366
Эта легендарная связка Альба - Месси теперь будет кошмарить МЛС!
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museum
Жаль, что их воссоединение состоялось не в Барсе, но хотя бы так.
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Alexander Tryapyshko
Ответ & Co1366
Эта легендарная связка Альба - Месси теперь будет кошмарить МЛС!
Их боялись даже черные
+1
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