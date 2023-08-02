«ПСЖ» предложил свыше 30 млн евро за вингера сборной Франции U21 Барколя. «Лион» хочет больше

Теги Лион ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы деньги Брэдли Барколя Футбол

«ПСЖ» предпринял вторую попытку приобрести лучшего ассистента «Лиона» Брэдли Барколя.

По данным Foot Mercato, первое предложение парижан было отвергнуто, и теперь они готовы заплатить за вингера свыше 30 млн евро.

«Лион» рассчитывает на большую сумму. Сам футболист тоже не собирается форсировать трансфер.

Игрок сборной Франции U21 в сезоне-2022/23 отдал в Лиге 1 8 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев

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Маловато. 40 лямов как минимум он стоит
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Ответ Fan de PSG depuis 2002
Запомните эту фамилию. Это "второй" Мбаппе. Он универсальный нападающий, который может как в центре атаки играть, так и на обоих флангах. Ему всего 20 лет. ПСЖ обязан его купить.
Он сейчас нужнее Лиону. А так в Лионе есть игрок талантливее Барколя. Просто пока не распиаренное . Это Максанс Какре
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Ответ Overkiller
Т.е. с Дембелем облом в итоге? Как то точки ясной то и не было.
Дембеле до конца недели должен подписать контракт с ПСЖ.
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Лион хорошую молодёжь вырастил. Гюсто в Челси уже, Шерки тоже скоро перейдёт куда нибудь, теперь ещё Барколь.
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Запомните эту фамилию. Это "второй" Мбаппе. Он универсальный нападающий, который может как в центре атаки играть, так и на обоих флангах. Ему всего 20 лет.

ПСЖ обязан его купить.
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Правильно, надо доить ПСЖ и как можно сильнее.
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Мне кажется? Или ПСЖ больше всех тратит бабла каждое ТО?
А кого ПСЖ вообще за дорого продал?
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Ответ Fan de PSG depuis 2002
Дембеле до конца недели должен подписать контракт с ПСЖ.
Так это не точка, подписано ничего не было, официально клубы не объявляли. Это всё по прежнему "вроде как о чём то договорились и как бы должен перейти".
В источниках прямо сказано "имеются устные договорённости" ))
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Ответ Overkiller
Так это не точка, подписано ничего не было, официально клубы не объявляли. Это всё по прежнему "вроде как о чём то договорились и как бы должен перейти". В источниках прямо сказано "имеются устные договорённости" ))
Вопрос решён. Сделка закрыта. Просто он должен завершить тур по США с Барселоной, а затем уже присоединится к ПСЖ.
Примерно, в эту субботу он подпишет контракт с ПСЖ.
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