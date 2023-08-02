«ПСЖ» предложил свыше 30 млн евро за вингера сборной Франции U21 Барколя. «Лион» хочет больше

«ПСЖ» предпринял вторую попытку приобрести лучшего ассистента «Лиона» Брэдли Барколя.

По данным Foot Mercato, первое предложение парижан было отвергнуто, и теперь они готовы заплатить за вингера свыше 30 млн евро.

« » рассчитывает на большую сумму. Сам футболист тоже не собирается форсировать трансфер.

Игрок сборной Франции U21 в сезоне-2022/23 отдал в Лиге 1 8 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.