Педри о «ПСЖ»: «Многое должно сложиться, чтобы я ушел из «Барсы», это маловероятно. Говорю агентам выслушивать предложения, если они хотят»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Усман Дембеле Педри Футбол

Педри не собирается покидать «Барселону».

– Говорят, что без Педри «Барселона» уже не «Барселона».

– Я так не думаю. У нас хороший состав. Я стараюсь помогать изо всех сил как на поле, так и за его пределами. Но главное – я стараюсь получать удовольствие от футбола, именно тогда у меня все получается как надо.

Дембеле уже сказал, что уходит?

– Усман – тихий и замкнутый человек, который о таких вещах мало говорит. Лично я видел, что он наслаждается этой предсезонкой и теми годами, что мы провели вместе. Я надеюсь, что он останется.

– Поступали ли вам заманчивые предложения?

– Я спокоен и сосредоточен на турне. Я не обращаю внимания на то, что где-то говорят. Думаю только о предсезонной подготовке и наслаждаюсь временем в «Барсе».

– То есть Педри остается?

– Да, однозначно. Я совершенно спокоен, получаю удовольствие, сосредоточен на турне и подготовке к играм.

– Не считая «ПСЖ», кто-нибудь еще проявлял к вам интерес?

– Я не слежу за теми предложениями, которые поступают. Их получают мои представители. Я говорю им, что если они хотят выслушать их, то пускай это делают. И тогда они дадут мне об этом знать.

Я сосредоточен на том, что важно для меня: тренировках, выступлениях, получении удовольствия от процесса. Чтобы я ушел, многое должно сложиться. Это было бы очень плохо и неприятно. Мне кажется, это крайне маловероятно. «Барселона» – клуб мечты для меня, хочу провести тут еще много лет, – сказал полузащитник.

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32 комментария

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31 августа: "Педри перешёл в ПСЖ за 60 млн. Барселона получит 50% от суммы трансфера"
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Ответ Зверёк
А как же семья(
Семья семьёй, а вот улочки Парижа, хруст французской булки и катарские бабки так и манят
+8
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Ответ Lionel Andres Messi 10
От радости? Ведь там целый миллиард!
Неважно)
+6
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Если Педри когда-нибудь перейдёт в ПСЖ за отступные, Лапорту Кондратий хватит
+5
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ПСЖ: Вызов принят
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Ответ S. A.
Если Педри когда-нибудь перейдёт в ПСЖ за отступные, Лапорту Кондратий хватит
От радости? Ведь там целый миллиард!
+5
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В современном мире клясться в любви и верности клубу - шаблонная ошибка. Никогда не знаешь, как жизнь повернётся и сложится карьера - сегодня ты в Барсе, а завтра в одном из клубов, с приставкой "Аль".
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Ответ Born is the King
Не забывай, что у этого бруска не было достойной академии. Он не талант вроде Роналдиньо или Канте, чтобы без футбольного образования играть хотя бы на среднем уровне
Варди вообще на заводе работал, но этот не помешало разрывать АПЛ ему) А Гави молодой, одарённый.. я верю в него)
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Ответ Большой Сэми
ты на полном серьезе ведешь беседу с этим клоуном, который даже фамилию человека нормально написать не может?
Ну хотелось бы просто объяснения от него, как по мне, Гави вполне себе хороший игрок с большим будущем)
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Ответ Marina_Greta
Неужели из Гави в будущем не может вырасти большой футболист. Разве он в его годы сейчас так плох?
ты на полном серьезе ведешь беседу с этим клоуном, который даже фамилию человека нормально написать не может?
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Ответ S. A.
Если Педри когда-нибудь перейдёт в ПСЖ за отступные, Лапорту Кондратий хватит
Лапорта за 1 млрд лично привезет с бантиком)
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Ответ Born is the King
31 августа: "Педри перешёл в ПСЖ за 60 млн. Барселона получит 50% от суммы трансфера"
🤡
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Ответ museum
Педри - фантастический игрок. Предельно честно ответил, а не так, что однажды в случае чего будут вспоминать нелепые слова давних дет.
А что фантастического в Педри?
Или ты думаешь играть поперёк-назад это что-то гениальное и не каждый футболист сможет?)
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Ответ Сикарио
Бггг, судя по всему следующий на выход))
что значит бгггггг? я серьёзно, без сарказма, просто вижу что многие пишут "бгггг", особенно отбитые сливки.
Что это значит чувак?
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Ответ Сикарио
Бггг, судя по всему следующий на выход))
Бггг, отступные Педри 1 млрд евро))
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Ответ LaffyTaffy
Семья семьёй, а вот улочки Парижа, хруст французской булки и катарские бабки так и манят
в Париже сейчас другой хруст
0
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Ответ S. A.
Если Педри когда-нибудь перейдёт в ПСЖ за отступные, Лапорту Кондратий хватит
Там космические цифры, по-моему. Вроде, 1 млрд. Так, что все в порядке
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Да кому он нужен
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Педри явно впечатлен трансфером Дембеле и уже напрашивается в ПСЖ, но всему свое время.
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Педри - фантастический игрок. Предельно честно ответил, а не так, что однажды в случае чего будут вспоминать нелепые слова давних дет.
+1
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Теперь и я спокоен Педри остаётся в Барсе 🚩
0
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