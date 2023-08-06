6 августа, в Лондоне состоится матч за Суперкубок Англии по футболу. На нейтральном для обеих команд стадионе «Уэмбли», встретятся «Сити» и «Арсенал». Начало поединка запланировано на 18:00 по московскому времени.

Суперкубок Англии «Сити» забирал последний раз в 2019 году, когда в серии пенальти одолел «Ливерпуль», после этого они в 2021 и 2022 году останавливались в шаге от трофея. «Арсенал» же становился победителем Суперкубка Англии в 2020 году, где тоже обыграла «Ливерпуль» в серии одиннадцатиметровых ударов. Завоюет ли очередной титул команда Гвардиолы в этом году, или же подопечные Артеты, которые очень голодны недостатком трофеев в последние годы, все же смогут третий год подряд оставить без Суперкубка своего оппонента, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: П1, Ф1 (-1), ТБ (2,5), ОЗ (да).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» становился дважды подряд за последние 5 лет обладателем Суперкубка Англии (в 2018 и 2019 году). В 2018 году в битве за трофей им удалось обыграть «Челси» (2:0), где в каждом из таймов отличился Серхио Агуэро, оформив голевой дубль. А в 2019 году в серии пенальти был обыгран «Ливерпуль» (5:4), после счета (1:1) в основное время матча.

«Горожане» в прошлом сезоне АПЛ выглядели в целом довольно неплохо и смогли в концовке чемпионата все же закрепиться на первой строчке, хотя долгое время в таблице отставали от лидирующей позиции. Это было их третье чемпионство подряд в Чемпионате Англии. По итогу удалось опередить второй «Арсенал» на 5 очков. По показателю побед, забитых и пропущенных голов они стали лучшими в Чемпионате Англии и проиграли всего в 5 матчах из 38. А молодой 23-летний нападающий команды Эрлинг Холанд стал лучшим голеадором чемпионата, записав на свой счет 36 мячей, у ближайшего конкурента Кейна 30 голов.

Команда из Манчестера забрала в прошлом сезоне и трофей Кубка ФА, где в финале обыграла «Сити» (2:1). Героем той встречи стал Илкай Гюндоган, оформивший голевой дубль, а Де Брюйне отметился двумя голевыми передачами.

«Сити» перед стартом нового сезона не пестрит на трансферном рынке. Однако удалось подписать в свои ряды высококачественного футболиста из «Челси» — Матео Ковачича. Вернулся в строй из аренды Жоао Кансело, который в прошлом сезоне играл за «Баварию». Без потерь также не обошлось, команду покинули: Рияд Марез («Аль-Ахли»), Илкай Гюндоган («Барселона») и Менди («Лорьян»).

Стоит отметить и долгожданный трофей команды Гвардиолы, добытый в этом году — это кубок победителя Лиги Чемпионов. Матч был сыгран 10 июня 2023 года и тогда «Сити» одолели «Интер» (1:0). А победный гол на свой счет записал Родри, забив на 68 минуте матча. Благодаря этой победе «Сити» оформил требл в прошлом сезоне.

На этапе подготовки к новому сезону «Сити» провел 3 контрольных товарищеских матча. Сначала была виктория в голевой перестрелке с японской «Йокогама М.» (5:3), где выйдя на замену Холанд забил 2 мяча. Потом была обыграна «Бавария» (2:1), где Лапорт забил победный гол в концовке игры. А в последнем проведенном матче «горожане» проиграли «Атлетико Мадрид» (1:2) и забили гол престижа лишь под занавес встречи.

Результаты «Сити» в 5 последних сыгранных матчах:

30.07.23 «Манчестер Сити» — «Атлетико» 1: 2 ;

1: ; 26.07.23 «Бавария» — «Манчестер Сити» 1: 2 ;

1: ; 23.07.23 «Йокогама М.» — «Манчестер Сити» 3: 5 ;

3: ; 10.06.23 «Манчестер Сити» — «Интер» 1 :0;

— «Интер» :0; 03.06.23 «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 2:1.

Интересные статические факты «Сити»:

В активе команды 4 виктории в последних 5 сыгранных встреч;

В 3 последних играх манчестерской команды забивают оба оппонента;

В 3 последних матчах было забито 3 и более мяча за игру;

В 3 последних матчах команда забивает в среднем около 3 мячей;

Манчестерский клуб забивает в 5 матчах кряду.

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«Арсенал»

«Арсенал» за последние 10 лет может похвастаться 4 трофеями Суперкубка Англии, этот успех был достигнут в 2014, 2015, 2017 и 2020 году. В 2014 году был обыгран «Сити» (3:0), в 2015 — «Челси» (1:0), в 2017 — в серии пенальти вновь «Челси» (4:1), а в 2020 — в серии пенальти «Ливерпуль» (5:4).

Подопечные Артеты прошлый сезона АПЛ провели довольно неплохо и долгое время шли на лидирующей строчке в таблице. Немного им не хватило в концовке чемпионата, где в последних 9 играх чемпионата они одержали лишь 3 победы, при трех ничейных результатах. На 9 очков они опередили в таблице третий «Манчестер Юнайтед» и 5 им баллов не хватило до первой строчки.

В Кубке ФА «пушкари» в прошлом сезоне вылетели уже на стадии 1/16 финала, где уступили «Манчестер Сити» (0:1). В Кубке Английской лиги на той же стадии 1/16 финала «Арсенал» проиграл «Брайтону» (1:3).

В составе лондонской команды до старта нового сезона произошло несколько кадровых изменений. Клуб подписал в сумасшедше дорогой сделке Деклана Райса, который был приобретен у «Вест Хэма». Плюс к этому из «Челси» удалось забрать Кая Хавертца, а из «Аякса» Юрьена Тимбера. Из аренды в клуб вернулись Балогун, Пепе, Тавареш, Соареш и Алекс Рунарсон. А вот покинули команду 3 футболиста: Джака (в «Байер»), Мари (в «Монцу»), Майтланд-Найлс (остался без клуба).

«Арсенал» в преддверии нового сезона провел 5 контрольных матчей и лишь в одном из них он проиграл, это было в матче с «МЮ» (0:2). В последнем проведенном матче, в сумасшедшем по накалу поединке была обыграна «Барса» (5:3). Проигрывая по ходу матча (1:2), лондонцы смогли вернуться в игру и перевернуть ее.

Результаты «Арсенала» в 5 последних сыгранных матчах:

27.07.23 «Арсенал» — «Барселона» 5 :3;

— «Барселона» :3; 24.07.23 «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» 0: 2 ;

0: ; 20.07.23 «МЛС Все Звезды» — «Арсенал» 0: 5 ;

0: ; 13.07.23 «Нюрнберг» — «Арсенал» 1:1;

08.07.23 «Арсенал» — «Уотфорд» 1:1 .

Интересные статические факты «Арсенала»:

В 6 последних матчах команда проиграла только однажды, а в 3 из них победила в основное время игры;

Команда Артеты отличается в 5 из 6 последних матчах

В среднем, в 5 последних матчах, команда забивает сопернику 3 гола за игру;

В 3 из 5 последних матчах «пушкарей» обе команды отличались в игре;

В 6 последних матчах лондонцев было забито 2 и более мяча за поединок.

«Манчестер Сити» – «Арсенал»: история личных встреч

Команды в истории очных противостояний провели между собой 211 поединок. Солидное преимущество в них на стороне «Арсенала» – 100 побед, при 66 поражениях. А 45 встреч закончились ничейным результатом. Манчестерская команда в среднем забивал в этих матчах 1,27 голов (267 забитых мячей), а лондонцы 1,56 (329 мячей).

В 5 последних очных поединках команды показали следующий результат:

26.04.23 «Манчестер Сити» – «Арсенал» ( 4 :1).

– «Арсенал» ( :1). 15.02.23 «Арсенал» – «Манчестер Сити» (1: 3 ).

(1: ). 28.01.23 «Манчестер Сити» – «Арсенал» ( 1 :0).

– «Арсенал» ( :0). 01.01.22 «Арсенал» – «Манчестер Сити» (1: 2 ).

(1: ). 28.08.21 «Манчестер Сити» – «Арсенал» (5:0).

Лондонская команда ни разу не побеждала манчестерскую в последних 8 очных матчах, мало того даже не удавалось сыграть вничью. Причем в 3 из 4 последних играх обе команды забивали друг другу.

Стоит заметить, что последний раз «Арсенал» побеждал «Сити» лишь 3 года назад, в 2020 году (2:0) они выиграли в рамках Кубка ФА.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Арсенал»

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния манчестерскую команду. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Манчестер Сити» — 1.78;

Ничья — 4.26;

Победа «Арсенала»— 4.11;

Ф2 (+1,5) — 1.39;

Ф1 (-1) — 2.44;

ТБ (2,5) — 1.67;

ТМ (2,5) — 2.27;

ИТБ2 (0,5) — 1.39;

ОЗ (да) — 1.66;

ОЗ (нет) — 2.22.

Учитывая полную гегемонию «Сити» в последних 8 матчах с «Арсеналом» вполне хорошей ставкой выглядит событие «П1» за неплохой коэффициент 1.78. Можно попробовать взять и «Ф1 (-1)» за «жирнейший» кэф 2.44.

Обе команды в 5 из 6 последних матчах отличались минимум одним голов играх с оппонентами и демонстрируют в них достаточно зрелищный футбол, забивая в среднем не менее чем 2 мяча за матч. Хорошей ставкой будет здесь «ТБ (2,5)» за 1.67 и «ОЗ (да)» за 1.66.

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