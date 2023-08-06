6 августа, в воскресенье, «Зенит» на своем поле встретится с московским «Динамо» в матче 3-го тура МИР Российской Премьер-лиги. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 19:00.

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Рекомендуемые ставки: П1; ИТБ1 1,75.

Зенит

Чемпион России пока не слишком убедительно входит в новый сезон: в первом матче петербуржцы хоть и обыграли в гостях «Пари НН» со счетом 2:0, но сделали это со скипом и во многом благодаря спорному удалению в составе нижегородцев.

Во втором туре зенитовцы гостили в Ростове-на-Дону и потеряли свои первые очки в чемпионате — встреча завершилась со счетом 1:1.

При этом петербуржцы были близки и ко второй победе, после гола Маттео Кассьеры вели до последних секунд, но уже в компенсированное время ростовчане заработали пенальти, который реализовал Николай Комличенко.

Сразу после матча не совладал с эмоциями главный тренер «Зенита» Сергей Семак, который в резкой форме решил высказать претензии главному арбитру встречи, за что получил красную карточку. Так что в ближайшем матче против «Динамо» Семак не сможет руководить своей командой со скамейки.

Конечно, «Зенит» в игровом плане тяжело переживает потерю своих лидеров: Малком отправился в Саудовскую Аравию за 60 миллионов евро и теперь будет радовать голами болельщиков «Аль-Хилаля», а его соотечественник Вендел хотя официально еще и в «Зените», но явно не собирается продолжать карьеру в Петербурге. «Фламенго» предложил чемпионам России 15 миллионов евро, но по мнению руководства «Зенита» эта сумма слишком мала за полузащитника, и переговоры завершены. Но агент игрока уверил, что есть и другие варианты для его клиента в Европе.

Также в качестве свободного агента команду покинул Далер Кузяев, который играл важную роль в схеме сине-бело-голубых. Теперь полузащитник сборной России будет выступать во Франции за «Гавр».

Другие потери у «Зенита» пока незначительные: петербуржцы отдали в аренду футболистов, которые точно не получили бы необходимой игровой практики. В астраханский «Волгарь» отправился голкипер Даниил Одоевский, другой вратарь Никита Гойло будет выступать за «Сочи», а защитник Арсен Адамов проведет текущий сезон в «Оренбурге».

Взамен «Зенит» купил у «Сочи» вратаря Дениса Адамова, которого и раньше хотел видеть в своем составе, но пару лет назад сделка сорвалась в самый последний момент.

Уже дебютировал за «Зенит» сербский центральный защитник Страхиня Эракович — в матче с «Ростовом» он был вынужден в срочном порядке заменить травмировавшегося Дмитрия Чистякова и оставил приятное впечатление своей уверенной игрой.

Пока себя здорово в этом сезоне проявляет Кассьера, который в прошлом розыгрыше подвергался критике со стороны болельщиков петербургского клуба. И вполне заслуженно — колумбиец забил всего два гола в чемпионате. Сейчас за два тура нападающий забил уже три и выглядит очень мотивированным продолжить свою голевую серию и стать настоящим лидером атаки сине-бело-голубых.

Но в любом случае видно, что «Зениту» нужно усиление на позицию атакующего полузащитника.

Динамо

«Динамо» под руководством нового главного тренера Марцела Лички пока не впечатляет — с экс-наставником «Оренбурга» москвичи провели пока три матча, в котором потерпели два поражения и один раз сыграли вничью.

Особенно болезненным получилось поражение в матче-открытия чемпионата, когда бело-голубые на своем поле практически без шансов уступили «Краснодару» 1:3.

Затем команда Лички гостила в Нижнем Новгороде в рамках первого тура группового этапа Кубка России. Основное время матча завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти точнее были хозяева поля.

В предыдущем туре «Динамо» упустило победу в Самаре над «Крыльями Советов». Гости вели 3:1 после первого тайма, но во второй половине встречи на поле была только одна команда, и «Крыльям Советов» просто не хватило времени, чтобы не только отыграться, но и победить. Как итог — ничья 3:3.

На данный момент оборона является главной проблемой «Динамо» — в трех стартовых встречах динамовцы пропустили семь мячей. Это очень много для клуба, который претендует на высокие места.

Так что в оставшееся до закрытия трансферного окна время динамовцам надо усилить оборону либо с помощью трансферов, либо находить внутренние резервы. Тем более, что основной центральный защитник Саба Сазонов должен вот-вот покинуть команду.

Также не прекращаются разговоры об уходе двух самых главных молодых активов «Динамо» — Арсена Захаряна и Константина Тюкавина. Переговоры «Динамо» и «Лацио» по Захаряну зашли в тупик, но теперь полузащитника не против видеть в своих рядах «Страсбур».

Тюкавин еще не продлил контракт с бело-голубыми, и за ситуацией следят все ведущие клубы России, которые хотят подписать форварда, — «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив».

В тоже время надо отметить удачный старт Федора Смолова — опытный нападающий забивает в каждом матче чемпионата и выглядит настоящим лидером команды.

Прогноз на матч ЦСКА – Локомотив

Зенит — Динамо: история личных встреч

«Зенит» очень удачно играет с «Динамо» на своем поле: петербуржцы выиграли во всех последних восьми матчах РПЛ. Причем в последних четырех встречах команда Семака забивала гостям как минимум три мяча.

Зато в предыдущем розыгрыше Кубка России динамовцы сумели выбить «Зенит» из турнира, одержав в Петербурге победу в серии пенальти. Правда, самим динамовцам это не сильно помогло — уже в следующем раунде москвичи вылетели от «Акрона».

Зенит — Динамо: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий матч в Санкт-Петербурге: победа хозяев оценивается в 1.49, ничья — 4.66, а успех гостей — 6.38.

Учитывая проблемы «Динамо» и фактор своего поля, можно взять чистую победу команды Семака.

Также, учитывая историю встреч команд на «Газпром Арене», можно взять ТБ 1,75 «Зенита» за 1.61.

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