В воскресенье, 6 августа, сыграют Арсенал и Манчестер Сити в рамках Суперкубка Англии.

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Игра пройдет на стадионе «Уэмбли».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Арсенал – Манчестер Сити

Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.

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