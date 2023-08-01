Где смотреть Арсенал – Манчестер Сити, во сколько прямая трансляция матча, Суперкубок Англии 6 августа
В воскресенье, 6 августа, сыграют Арсенал и Манчестер Сити в рамках Суперкубка Англии.
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- Игра пройдет на стадионе «Уэмбли».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Арсенал – Манчестер Сити
- Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.
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