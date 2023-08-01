Где смотреть Арсенал – Манчестер Сити, во сколько прямая трансляция матча, Суперкубок Англии 6 августа

Теги Манчестер Сити Арсенал Суперкубок Англии Футбол

В воскресенье, 6 августа, сыграют Арсенал и Манчестер Сити в рамках Суперкубка Англии.

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Во сколько играют Арсенал – Манчестер Сити

  • Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.

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Суперкубок Англии: все новости

Прогноз на матч Арсенал – Манчестер Сити

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