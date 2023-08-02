Агент Цунами: «С «Краснодаром» ничего нет. Никогда не говорил об интересе»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Болгария Левски возможные трансферы Краснодар агенты Футбол

Агент защитника «Левски» Цунами опроверг информацию об интересе «Краснодара».

Ранее «Матч ТВ» со ссылкой на слова агента сообщил, что 27-летний Вендерсон де Фрейтас Соарес, также известный как Цунами, интересен «Краснодару».

«Я никогда не говорил, что «Краснодар» заинтересован защитником Цунами. Эта информация не соответствует действительности.

С «Краснодаром» по Цунами ничего нет», – сказал Матеус Хавьер.

Цунами выступает за «Левски» с января 2022 года. В сезоне‑2022/23 27‑летний бразилец провел за болгарский клуб 38 игр во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

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6 комментариев

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А когда перейдет, то спортс просто обязан написать такой заголовок - Цунами в Краснодаре
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Цунами нам сейчас еще не хватает. Для полного счастья
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Ответ ЛоуренсАравийский
А когда перейдет, то спортс просто обязан написать такой заголовок - Цунами в Краснодаре
Я ради этого зашел в коменты.. ты опередил меня
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У кого только нет агентов. У маньяков есть, у цунами
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Подумал сначала, что это очередной фрик из медианедолиги
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