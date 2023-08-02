Агент Цунами: «С «Краснодаром» ничего нет. Никогда не говорил об интересе»

Агент защитника «Левски» Цунами опроверг информацию об интересе «Краснодара».

Ранее «Матч ТВ» со ссылкой на слова агента сообщил, что 27-летний Вендерсон де Фрейтас Соарес, также известный как Цунами, интересен « ».

«Я никогда не говорил, что «Краснодар» заинтересован защитником Цунами. Эта информация не соответствует действительности.

С «Краснодаром» по Цунами ничего нет», – сказал Матеус Хавьер.

Цунами выступает за « » с января 2022 года. В сезоне‑2022/23 27‑летний бразилец провел за болгарский клуб 38 игр во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.